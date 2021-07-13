Общество
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Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» занялись общественники
«Союз добросовестных поставщиков» намерен выяснить обстоятельства отказа от исполнения госконтрактов ООО «Инфинити Групп».
Как уже писал GOROD48, в Липецкой области при исполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приключился скандал: ООО «Инфинити Групп», один из подрядчиков УГС Липецка и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», набравший муниципальных и государственных контрактов на более чем 600 млн рублей, заявил о готовности отказаться от исполнения обязательств. Соответствующие уведомления компания направила заказчикам – мэрии Липецка и управлению дорог и транспорта областной администрации.
– Мы бы понимали, если бы нас поймали за руку на браке. Но нас просто остановили. Нам не дают работать! И, как нам известно, такие проблемы в Липецке и в регионе только у нас. Все остальные дорожные организации спокойно работают. Конечно, мы расцениваем такую ситуацию как предвзятое к нам отношение, – сказала GOROD48 директор ООО «Инфинити Групп» Алина Колышева.
Если в УГС Липецка на такой демарш подрядной организации ответили тем, что разрешили ей продолжать работы, переведя, таким образом, конфликт из горячей фазы в вялотекущее выяснение отношений по ходу исполнения муниципального контракта, то в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» решили продолжили настаивать на выявленном браке в работе компании.
Сначала – слово ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». В ведомстве говорят о том, что еще 1 февраля с ООО «Инфинити Групп» был заключен контракт на ремонт ряда автомобильных дорог регионального значения. И очень долго, с 16 марта по 22 июня, заказчик не мог согласовать с подрядчиком рецепты асфальтобетонных смесей, поскольку тексты документов были выполнены компанией с ошибками, в том числе повторными. При этом свои замечания Дорожное агентство выдавало с указаниями на конкретные нарушения ГОСТов. Кроме того, еще в мае заказчик дважды проводил лабораторные исследования материалов, из которых подрядчик намеревался готовить асфальтобетонную смесь (щебень и песок), оба раза заключения показали, что указанный материал не соответствует по зерновому составу требованиям ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93.
– Не так давно подрядчик выносил решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения госконтракта, заявив, что заказчик отказывается принимать выполненные работы. Между тем, в нарушение условий контракта, «Инфинити Групп» не предоставлял нам документацию, подтверждающую объемы и качество выполненных работ. Позже подрядчик отправил нам документы, но не все, с многочисленными нарушениями. Желая избежать срыва исполнения госконтракта, мы начали принимать выполненные работы в даты, определенные подрядчиком, и он отменил свое решение об отказе, – сообщил GOROD48 директор ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Антон Кононович.
Дорожное агентство продолжает настаивать на том, что подрядчик сдает работу с браком. Так, по состоянию на 12 июля ОКУ располагает результатами лабораторных испытаний всех образцов выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, отобранных на автомобильной дорогах Варваро–Борки – Новодмитриевка в Липецком районе, и Солнцево – Шишкино в Чаплыгинском, а также на объекте «Подъезд к аэропорту». По утверждению заказчика, все они не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 по показателям водостойкости и пределу прочности при температуре 0 °С.
– Заказчик не вправе принимать работы в соответствии с условиями госконтракта до устранения выявленных недостатков. Срок установлен с 18 по 20 июля. В случае не устранения брака Дорожное агентство вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения заказчиком государственного контракта, – сказал Антон Кононович.
У директора ООО «Инфинити Групп» – иное мнение. Алина Колышева прислала GOROD48 три десятка страниц документов, которые, по ее мнению, свидетельствуют о странностях в работе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Директор утверждает, что рецепты асфальтобетонных смесей компании не подписывали из-за орфографических ошибок, признавая, что на десятках страниц документов они имели место быть. Но ведь переписывались не учителя русского языка, а два юрлица, а автомобилисты между тем ездили по разбитым дорогам.
В «Инфинити Групп» заявляют, что с 30 апреля по 23 июня были в простое по вине заказчика, от которого не могли получить согласованную рецептуру асфальтобетонной смеси. В компании посчитали, что по ряду объектов она была в простое с 31 мая по 23 июня, с 8 июня по 3 июля, с 15 июня по 10 июля. «Подрядчику оказывается всяческое противодействие и воспрепятствование», - есть и такие заявления компании в переписке с ОКУ.
Например, 2 июля «Инфинити Групп» еще раз обратилась к заказчику с просьбой прислать 5 июля представителей на приемку работ на дорогу к липецкому аэропорту. 5 июля Дорожное агентство ответило, что получили это письмо 3 июля, а это суббота, выходной. Поэтому представитель ОКУ приехал на объект 7 июля. В тот день заказчик забирал пробы на экспертизу, но Алина Колышева считает, что с нарушениями методологии. Директор подрядной организации утверждает, что на керноотборнике лаборатории Дорожного агентства была нечитаемая линейка, а сам прибор не имел сертификата.
В «Инфинити Групп» говорят о других подобных примерах. Так, 28 июня компания уведомила заказчика, что ждет через сутки на дороге Солнцево-Шишкино представителей подрядчика, но прошло несколько дней, но никто на объекте так и не появился.
- Сейчас заказчик злоупотребляет своими правами. Например, ОКУ требует уведомлять его о выезде на приемку работ за 20 суток. Но заказчик должен обеспечивать отбор проб с дорог через сутки после уведомления подрядчика об окончании работ! Календарный график производства - это неотъемлемая часть проекта производства работ, подписанного заказчиком. Мы предполагаем, что это все делается специально. Нас максимально тормозят, чтобы потом обвинить в срыве контрактов, внести в реестр недобросовестных поставщиков, выкинуть с рынка, - говорит Алина Колышева.
Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области занялись общественники из «Союза добросовестных поставщиков». Предметом контроля являются, в том числе, создание препятствий в исполнении контакта.
– Мы бы понимали, если бы нас поймали за руку на браке. Но нас просто остановили. Нам не дают работать! И, как нам известно, такие проблемы в Липецке и в регионе только у нас. Все остальные дорожные организации спокойно работают. Конечно, мы расцениваем такую ситуацию как предвзятое к нам отношение, – сказала GOROD48 директор ООО «Инфинити Групп» Алина Колышева.
Если в УГС Липецка на такой демарш подрядной организации ответили тем, что разрешили ей продолжать работы, переведя, таким образом, конфликт из горячей фазы в вялотекущее выяснение отношений по ходу исполнения муниципального контракта, то в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» решили продолжили настаивать на выявленном браке в работе компании.
Сначала – слово ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». В ведомстве говорят о том, что еще 1 февраля с ООО «Инфинити Групп» был заключен контракт на ремонт ряда автомобильных дорог регионального значения. И очень долго, с 16 марта по 22 июня, заказчик не мог согласовать с подрядчиком рецепты асфальтобетонных смесей, поскольку тексты документов были выполнены компанией с ошибками, в том числе повторными. При этом свои замечания Дорожное агентство выдавало с указаниями на конкретные нарушения ГОСТов. Кроме того, еще в мае заказчик дважды проводил лабораторные исследования материалов, из которых подрядчик намеревался готовить асфальтобетонную смесь (щебень и песок), оба раза заключения показали, что указанный материал не соответствует по зерновому составу требованиям ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93.
– Не так давно подрядчик выносил решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения госконтракта, заявив, что заказчик отказывается принимать выполненные работы. Между тем, в нарушение условий контракта, «Инфинити Групп» не предоставлял нам документацию, подтверждающую объемы и качество выполненных работ. Позже подрядчик отправил нам документы, но не все, с многочисленными нарушениями. Желая избежать срыва исполнения госконтракта, мы начали принимать выполненные работы в даты, определенные подрядчиком, и он отменил свое решение об отказе, – сообщил GOROD48 директор ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Антон Кононович.
Дорожное агентство продолжает настаивать на том, что подрядчик сдает работу с браком. Так, по состоянию на 12 июля ОКУ располагает результатами лабораторных испытаний всех образцов выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, отобранных на автомобильной дорогах Варваро–Борки – Новодмитриевка в Липецком районе, и Солнцево – Шишкино в Чаплыгинском, а также на объекте «Подъезд к аэропорту». По утверждению заказчика, все они не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 по показателям водостойкости и пределу прочности при температуре 0 °С.
– Заказчик не вправе принимать работы в соответствии с условиями госконтракта до устранения выявленных недостатков. Срок установлен с 18 по 20 июля. В случае не устранения брака Дорожное агентство вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения заказчиком государственного контракта, – сказал Антон Кононович.
У директора ООО «Инфинити Групп» – иное мнение. Алина Колышева прислала GOROD48 три десятка страниц документов, которые, по ее мнению, свидетельствуют о странностях в работе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Директор утверждает, что рецепты асфальтобетонных смесей компании не подписывали из-за орфографических ошибок, признавая, что на десятках страниц документов они имели место быть. Но ведь переписывались не учителя русского языка, а два юрлица, а автомобилисты между тем ездили по разбитым дорогам.
В «Инфинити Групп» заявляют, что с 30 апреля по 23 июня были в простое по вине заказчика, от которого не могли получить согласованную рецептуру асфальтобетонной смеси. В компании посчитали, что по ряду объектов она была в простое с 31 мая по 23 июня, с 8 июня по 3 июля, с 15 июня по 10 июля. «Подрядчику оказывается всяческое противодействие и воспрепятствование», - есть и такие заявления компании в переписке с ОКУ.
Например, 2 июля «Инфинити Групп» еще раз обратилась к заказчику с просьбой прислать 5 июля представителей на приемку работ на дорогу к липецкому аэропорту. 5 июля Дорожное агентство ответило, что получили это письмо 3 июля, а это суббота, выходной. Поэтому представитель ОКУ приехал на объект 7 июля. В тот день заказчик забирал пробы на экспертизу, но Алина Колышева считает, что с нарушениями методологии. Директор подрядной организации утверждает, что на керноотборнике лаборатории Дорожного агентства была нечитаемая линейка, а сам прибор не имел сертификата.
В «Инфинити Групп» говорят о других подобных примерах. Так, 28 июня компания уведомила заказчика, что ждет через сутки на дороге Солнцево-Шишкино представителей подрядчика, но прошло несколько дней, но никто на объекте так и не появился.
- Сейчас заказчик злоупотребляет своими правами. Например, ОКУ требует уведомлять его о выезде на приемку работ за 20 суток. Но заказчик должен обеспечивать отбор проб с дорог через сутки после уведомления подрядчика об окончании работ! Календарный график производства - это неотъемлемая часть проекта производства работ, подписанного заказчиком. Мы предполагаем, что это все делается специально. Нас максимально тормозят, чтобы потом обвинить в срыве контрактов, внести в реестр недобросовестных поставщиков, выкинуть с рынка, - говорит Алина Колышева.
Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области занялись общественники из «Союза добросовестных поставщиков». Предметом контроля являются, в том числе, создание препятствий в исполнении контакта.
Прокуратура
Варавва
Настя
По
Стас
Сядут все
похоже
???
redford
Елец