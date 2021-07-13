Общество

сегодня, 12:59

Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» занялись общественники

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#конфликт
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Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» занялись общественники

«Союз добросовестных поставщиков» намерен выяснить обстоятельства отказа от исполнения госконтрактов ООО «Инфинити Групп».

Как уже писал GOROD48, в Липецкой области при исполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приключился скандал: ООО «Инфинити Групп», один из подрядчиков УГС Липецка и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», набравший муниципальных и государственных контрактов на более чем 600 млн рублей, заявил о готовности отказаться от исполнения обязательств. Соответствующие уведомления компания направила заказчикам – мэрии Липецка и управлению дорог и транспорта областной администрации.

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– Мы бы понимали, если бы нас поймали за руку на браке. Но нас просто остановили. Нам не дают работать! И, как нам известно, такие проблемы в Липецке и в регионе только у нас. Все остальные дорожные организации спокойно работают. Конечно, мы расцениваем такую ситуацию как предвзятое к нам отношение, – сказала GOROD48 директор ООО «Инфинити Групп» Алина Колышева.

Если в УГС Липецка на такой демарш подрядной организации ответили тем, что разрешили ей продолжать работы, переведя, таким образом, конфликт из горячей фазы в вялотекущее выяснение отношений по ходу исполнения муниципального контракта, то в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» решили продолжили настаивать на выявленном браке в работе компании.

Сначала – слово ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». В ведомстве говорят о том, что еще 1 февраля с ООО «Инфинити Групп» был заключен контракт на ремонт ряда автомобильных дорог регионального значения. И очень долго, с 16 марта по 22 июня, заказчик не мог согласовать с подрядчиком рецепты асфальтобетонных смесей, поскольку тексты документов были выполнены компанией с ошибками, в том числе повторными. При этом свои замечания Дорожное агентство выдавало с указаниями на конкретные нарушения ГОСТов. Кроме того, еще в мае заказчик дважды проводил лабораторные исследования материалов, из которых подрядчик намеревался готовить асфальтобетонную смесь (щебень и песок), оба раза заключения показали, что указанный материал не соответствует по зерновому составу требованиям ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93.

– Не так давно подрядчик выносил решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения госконтракта, заявив, что заказчик отказывается принимать выполненные работы. Между тем, в нарушение условий контракта, «Инфинити Групп» не предоставлял нам документацию, подтверждающую объемы и качество выполненных работ. Позже подрядчик отправил нам документы, но не все, с многочисленными нарушениями. Желая избежать срыва исполнения госконтракта, мы начали принимать выполненные работы в даты, определенные подрядчиком, и он отменил свое решение об отказе, – сообщил GOROD48 директор ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Антон Кононович.

Дорожное агентство продолжает настаивать на том, что подрядчик сдает работу с браком. Так, по состоянию на 12 июля ОКУ располагает результатами лабораторных испытаний всех образцов выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, отобранных на автомобильной дорогах Варваро–Борки – Новодмитриевка в Липецком районе, и Солнцево – Шишкино в Чаплыгинском, а также на объекте «Подъезд к аэропорту». По утверждению заказчика, все они не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 по показателям водостойкости и пределу прочности при температуре 0 °С.

– Заказчик не вправе принимать работы в соответствии с условиями госконтракта до устранения выявленных недостатков. Срок установлен с 18 по 20 июля. В случае не устранения брака Дорожное агентство вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения заказчиком государственного контракта, – сказал Антон Кононович.

У директора ООО «Инфинити Групп» – иное мнение. Алина Колышева прислала GOROD48 три десятка страниц документов, которые, по ее мнению, свидетельствуют о странностях в работе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Директор утверждает, что рецепты асфальтобетонных смесей компании не подписывали из-за орфографических ошибок, признавая, что на десятках страниц документов они имели место быть. Но ведь переписывались не учителя русского языка, а два юрлица, а автомобилисты между тем ездили по разбитым дорогам.

В «Инфинити Групп» заявляют, что с 30 апреля по 23 июня были в простое по вине заказчика, от которого не могли получить согласованную рецептуру асфальтобетонной смеси. В компании посчитали, что по ряду объектов она была в простое с 31 мая по 23 июня, с 8 июня по 3 июля, с 15 июня по 10 июля. «Подрядчику оказывается всяческое противодействие и воспрепятствование», - есть и такие заявления компании в переписке с ОКУ.

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Например, 2 июля «Инфинити Групп» еще раз обратилась к заказчику с просьбой прислать 5 июля представителей на приемку работ на дорогу к липецкому аэропорту. 5 июля Дорожное агентство ответило, что получили это письмо 3 июля, а это суббота, выходной. Поэтому представитель ОКУ приехал на объект 7 июля. В тот день заказчик забирал пробы на экспертизу, но Алина Колышева считает, что с нарушениями методологии. Директор подрядной организации утверждает, что на керноотборнике лаборатории Дорожного агентства была нечитаемая линейка, а сам прибор не имел сертификата.

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В «Инфинити Групп» говорят о других подобных примерах. Так, 28 июня компания уведомила заказчика, что ждет через сутки на дороге Солнцево-Шишкино представителей подрядчика, но прошло несколько дней, но никто на объекте так и не появился.

- Сейчас заказчик злоупотребляет своими правами. Например, ОКУ требует уведомлять его о выезде на приемку работ за 20 суток. Но заказчик должен обеспечивать отбор проб с дорог через сутки после уведомления подрядчика об окончании работ! Календарный график производства - это неотъемлемая часть проекта производства работ, подписанного заказчиком. Мы предполагаем, что это все делается специально. Нас максимально тормозят, чтобы потом обвинить в срыве контрактов, внести в реестр недобросовестных поставщиков, выкинуть с рынка, - говорит Алина Колышева.

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Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области занялись общественники из «Союза добросовестных поставщиков». Предметом контроля являются, в том числе, создание препятствий в исполнении контакта.

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#конфликт
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Комментарии (10)

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Прокуратура

34 минуты назад
Кто-то карман широко раскрыл да так широко что можно присесть
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Варавва

43 минуты назад
что за дебилы готовят ответы на извещения о готовности результата работ к передаче?? вы должны обеспечить представителя, либо заявить возражения, причем тут отборы проб? 25 числа каждого месяца, (которые я бы понимал, как 25 число месяца, следующего за месяцем исполнения работ)))
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Настя

46 минут назад
ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Не в этой организации директор и Зам в том году взятки брали. Хоть руководителей посадили а хозяева остались.
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По

59 минут назад
Кому то тюрьма плачет
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Стас

сегодня, 14:22
Кто-то сядет
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Сядут все

сегодня, 13:49
Следует возбудить уголовное дело, детально разобраться в ситуации, дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, оценить причиненный ущерб и направить дело в суд, который и определит меру ответственности всех участников этой идиотской драмы.
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похоже

сегодня, 13:43
на то что подрядчики забыли откаты занести.
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???

сегодня, 13:37
А что тут думать, достаточно посмотреть, как держатся ранее сделанные ими дороги, в прошлые годы. Есть список?
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redford

сегодня, 13:32
В арбитражный суд. Только где взять непредвзятых судей7
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Елец

сегодня, 13:29
Когда следственный комитет и прокуратура займутся Инфинити в Ельце?! Сквер Бунина-Соломенцева?! Там украдены федеральные деньги! Проект Минстроя был совершенно другой! Удешевили всё, залили центр города бетоном! Одни недоделки! Качества нет! Фонтанчик ужасный! Освещение отвратительное!!! Когда Владимиру Путину пожалуются, тогда уголовные дела будут?!
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