Фестиваль граффити продлится три недели: где появятся рисунки

В дорожной карте творческого конкурса прописали его основные этапы и разметили город под нанесение рисунков. Пока, конечно, предварительно.

Департамент градостроительства и архитектуры в ходе встречи с инициативной группой художников представил дорожную карту фестиваля граффити в Липецке.



Как ранее сообщал GOROD48, граффити этим летом могут появится на улице Белана, где завершается благоустройство общественного пространства. Рассматривались и другие площадки для рисунков, в их числе — парки. В дорожной карте фестиваля содержится предварительный список объектов, где могут развернуться художники.



Граффити памяти Эдуарду Белану могут появиться на домах №11 и №13 по улице Белана или на на доме №11 по улице Кривенкова. Памятные рисунки также могут украсить дом №6 в переулке Учебном, №32 по улице Меркулова, №7 по улице Теперика. Граффити свободной темы «Просвещение» могут нарисовать на домах №17 по улице Белана, №14 и №17 по улице Белана, №9 и №18 на улице Бунина. В качестве площадки для проведения фестиваля граффити рассматривают зону экстремального спорта парке Победы и гаражный кооператив возле дома №16а по улице Стаханова.



К 17 мая департамент планирует утвердить бюджет фестиваля, а также начать выбор художников по их портфолио. Они должны подготовить эскизы к 31 мая. В первые две недели июня рисунки отредактируют и утвердят на собраниях с жильцами домов. На техническую часть — проведение тендера и подбор краски — отводят первые три недели июня. Со второй половины июня должна начаться подготовка фасадов для рисунков. Сам граффити-фестиваль планируют провести с 26 июня по 16 июля, а показать готовые работы в День города, 18 июля.



Ранее департамент градостроительства сообщал, что одной из главных тем фестиваля станет «Архитектура и русское авангардное искусство», военно-патриотическая и культурно-просветительская темы. Уже в этом месяце планируется начать онлайн-регистрацию участников фестиваля. Предполагается, что участвовать в фестивале смогут авторы со всей России.

