Общество

44 минуты назад

Адвокат Сергея Павлюткина подал жалобу на приговор Советского суда

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#суд #Павлюткин
Адвокат Сергея Павлюткина подал жалобу на приговор Советского суда

Защитник хочет добиться смягчения наказания для своего клиента.

Адвокат приговоренного за применение газового баллончика к полицейским к году колонии-поселения Сергея Павлюткина направил апелляционную жалобу на приговор Советского суда. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.

Адвокат утверждает, что суд первой инстанции не принял в должной мере во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих вину Сергея Павлюткина, в частности, деятельное раскаяние и стремление возместить моральный ущерб пострадавшим полицейским, и иные обстоятельства.

- Жалоба подана через Советский суд. После того, как сторона обвинения представит свои возражения на жалобу, дело будет направлено в Липецкий областной суд, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, 29 апреля судья Советского суда Наталья Демьяновская назначила Сергею Павлюткину за применение насилия к представителям власти год заключения в колонии-поселении.

По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин во время несанкционированного массового мероприятия на Соборной площади распылил в лица полицейским газ из баллончика «Шпага». Потом попытался скрыться, но его задержали. Находясь под домашним арестом Павлюткин дал явку с повинной и начал сотрудничать со следствием.
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#суд #Павлюткин

Комментарии (5)

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Билли Кид

3 минуты назад
Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через десять вернёшься другим человеком! (с)))))
ответить

Факт

14 минут назад
Интересно, а елецких быков смогут посадить?
ответить

че

18 минут назад
сидельцы в камере притесняют его
ответить

Не получился

31 минуту назад
Билли Кид, из него революционер
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Билли Кид

37 минут назад
"частности деятельное раскаяние и стремление возместить моральный ущерб пострадавшим полицейским," Слабак
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