Общество
44 минуты назад
Адвокат Сергея Павлюткина подал жалобу на приговор Советского суда
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Защитник хочет добиться смягчения наказания для своего клиента.
Адвокат приговоренного за применение газового баллончика к полицейским к году колонии-поселения Сергея Павлюткина направил апелляционную жалобу на приговор Советского суда. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.
Адвокат утверждает, что суд первой инстанции не принял в должной мере во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих вину Сергея Павлюткина, в частности, деятельное раскаяние и стремление возместить моральный ущерб пострадавшим полицейским, и иные обстоятельства.
- Жалоба подана через Советский суд. После того, как сторона обвинения представит свои возражения на жалобу, дело будет направлено в Липецкий областной суд, - рассказали в пресс-службе облсуда.
Напомним, 29 апреля судья Советского суда Наталья Демьяновская назначила Сергею Павлюткину за применение насилия к представителям власти год заключения в колонии-поселении.
По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин во время несанкционированного массового мероприятия на Соборной площади распылил в лица полицейским газ из баллончика «Шпага». Потом попытался скрыться, но его задержали. Находясь под домашним арестом Павлюткин дал явку с повинной и начал сотрудничать со следствием.
Адвокат утверждает, что суд первой инстанции не принял в должной мере во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих вину Сергея Павлюткина, в частности, деятельное раскаяние и стремление возместить моральный ущерб пострадавшим полицейским, и иные обстоятельства.
- Жалоба подана через Советский суд. После того, как сторона обвинения представит свои возражения на жалобу, дело будет направлено в Липецкий областной суд, - рассказали в пресс-службе облсуда.
Напомним, 29 апреля судья Советского суда Наталья Демьяновская назначила Сергею Павлюткину за применение насилия к представителям власти год заключения в колонии-поселении.
По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин во время несанкционированного массового мероприятия на Соборной площади распылил в лица полицейским газ из баллончика «Шпага». Потом попытался скрыться, но его задержали. Находясь под домашним арестом Павлюткин дал явку с повинной и начал сотрудничать со следствием.
5 675
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