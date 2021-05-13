Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 13 мая. Сегодня в Нижнем парке можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ. Собаководы могут предложить участки для организации площадок для выгула питомцев. В Липецке продолжается регистрация на региональный молодежный форум. Сегодня пройдет конференция по архитектурному наследию.

Погода

13 мая в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем составит от +19 до +21 градусов.

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.

Дороги

Для снижения риска пробок из-за перекрытия улицы Зегеля перенастраивают светофоры. Уже изменили режим работы светофора на перекрёстке улиц Гагарина и Липовской. Там решили увеличить продолжительность зелёного сигнала светофора, разрешающего выезд на Гагарина с 20 до 24 секунд. Это решение не окончательное, режимы работы могут быть изменены при необходимости.

Фитнес-гид

Липчанка Татьяна показала свой комплекс физических упражнений. Повторим?

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Экспресс-тест на ВИЧ

Ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа в Нижнем парке города Липецка состоится квест, организованный в формате 10 центральных площадок – станций, отражающих все аспекты здорового образа жизни. Тебя ждут различные интерактивы, мастер-классы, а также открытые диалоги с экспертами и врачами. Кстати, каждый желающий сможет сделать экспресс-тест на определение своего ВИЧ-статуса. Начало акции в 13:00 у главной сцены Нижнего парка.

1,5 млн рублей на проект

В Липецке продолжается регистрация на региональный форум «Территория смыслов». Одна из главных причин принять участие – возможность получить до 1,5 млн рублей на реализацию собственного проекта.

Забота о питомцах

В «Быхановом саду» появится площадка для выгула собак. Она будет разделена на зоны – для маленьких собак и животных крупных пород. Работы планируют завершить летом. Также подрядчик скоро приступит к созданию аналогичной площадки в парке Металлургов на пустыре рядом с домом №1/2 по улице Адмирала Макарова. К слову, собаководам, желающим обустроить подобную зону в своем районе, необходимо подать заявку в городской департамент градостроительства и архитектуры на электронную почту mail@depgrad48.ru. Обязательным условием является коллективное обращение с подписями жителей и предложение вариантов участков, на которых возможно организовать площадку.

Наследие провинции

В четверг, 13 мая, в актовом зале Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области в 10:00 начнутся Четвёртые Гунькинские чтения – межрегиональная научная конференция «Архитектурное наследие русской провинции (XVIII – начало XX вв.)». Основные темы: история памятников архитектуры русской провинции, архитекторы русской провинции, усадебная архитектура русской провинции, промышленное наследие русской провинции, изобразительное искусство и памятники архитектуры русской провинции, вопросы сохранения объектов культурного наследия в исторической среде и проблемы сохранения и использования памятников архитектуры русской провинции.

На вернисаж

Керамика и живопись – необычный тандем в экспозиции «Осколки воспоминаний» галереи современного искусства «Буксир» (Зегеля, 1). Работы Натальи Лаптевой и Ирины Баклановой – это авторский взгляд на, казалось бы, привычные в изобразительном искусстве произведения. Создание единой экспозиции для двух художников – не просто объединение ради объединения: это творческий диалог, перекличка.

Премьеры недели

В четверг липецкие кинотеатры обновляют свой репертуар. Среди новинок этой недели – три отличных картины.

«Иваново счастье» (18+). Авторское отечественное кино: путешествие в 9 000 км по России с участием Алексея Серебрякова, Антона Адасинского, Фёдора Добронравова, Юлии Ауг. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

«The Box» (12+). Позитивная южнокорейская драма про уличного музыканта, преодолевающего страх перед публикой.

«Те, кто желает мне смерти» (18+). Триллер с участием Анджелины Джоли. Ее героиня Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.