Общество

16 минут назад

В ларьке нашли 23 вида сомнительного алкоголя

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#торговля #алкоголь #штраф
В ларьке нашли 23 вида сомнительного алкоголя

Покупателям предлагали «паленую» водку и безакцизное пиво из России и Белоруссии.

Арбитражный суд Липецкой области назначил штраф за торговлю нелегальным спиртным. За реализацию сомнительного спиртного заплатит хозяйка ларька. В ее киоске обнаружили целый склад спиртного.

Алкосклад был обнаружен полицейскими прошлым весной при проверке работы ларька на улице Московской. В небольшом помещении нашли водку, этиловый спирт и 21 наименование пива якобы отечественного и иностранного, белорусского, производства. Экспертиза показала, что водка не отвечает требованиям ГОСТа, хоть и не опасна для здоровья. Все пиво оказалось без акцизных марок. Ни одна из почти 200 бутылок не прошла проверки на оригинальность – все оказалось контрафактом. Причем, лицензии на торговлю спиртным у хозяйки ларька не было. В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ – незаконная торговля спиртным.

Хозяйка ларька назначен штраф в 100 000 рублей. Весь конфискованный алкоголь уничтожат
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#торговля #алкоголь #штраф

Комментарии (1)

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Алькаш

12 минут назад
Какой ассортимент!Явно алкобутик.
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