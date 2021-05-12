58 минут назад
НЛМК приступил к монтажу оборудования на новой электростанции на вторичных ресурсах
На Новолипецком металлургическом комбинате начинается монтаж основного технологического оборудования новой электростанции мощностью 300 МВт. Она позволит повысить долю собственной генерации в балансе электропотребления комбината с 64% до 95%, а также сократить эмиссию оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов (СО2) - на 650 тыс. тонн в год.
Инвестиции в проект составят 36 млрд рублей. Пуск электростанции намечен на конец 2023 года.
«Применяемые в рамках проекта строительства новой электростанции технологии относятся к числу лучших мировых практик в области энергоэффективности и снижения воздействия на окружающую среду. Компания продолжит реализацию проектов, направленных на увеличение доли использования вторичных энергоресурсов», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.