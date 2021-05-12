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58 минут назад

НЛМК приступил к монтажу оборудования на новой электростанции на вторичных ресурсах

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#экология #энергетика
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На Новолипецком металлургическом комбинате начинается монтаж основного технологического оборудования новой электростанции мощностью 300 МВт. Она позволит повысить долю собственной генерации в балансе электропотребления комбината с 64% до 95%, а также сократить эмиссию оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов (СО2) - на 650 тыс. тонн в год. 

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Топливом для выработки электроэнергии станут попутные газы, которые образуются при выплавке чугуна и стали. В основе проекта – передовые решения использования вторичных энергоресурсов металлургического производства. В частности, в комплексе с электростанцией будет построена уникальная для российской металлургии система сбора и утилизации попутного газа сталеплавильного производства, сообщает пресс-служба НЛМК.

Инвестиции в проект составят 36 млрд рублей. Пуск электростанции намечен на конец 2023 года.

«Применяемые в рамках проекта строительства новой электростанции технологии относятся к числу лучших мировых практик в области энергоэффективности и снижения воздействия на окружающую среду. Компания продолжит реализацию проектов, направленных на увеличение доли использования вторичных энергоресурсов», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв. 

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#экология #энергетика
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