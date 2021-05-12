Общество
сегодня, 08:30
Липчане практически не ходят в кафе и рестораны
Аналитическое исследование показало, что оборот торговли в общепите в нашем регионе не вышел в «плюс».
В 40 субъектах РФ по итогам марта 2021 года увеличился оборот общественного питания, при этом снижение показателя произошло в 42 регионах, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. Липецкая область оказалась на перепутье этих двух динамик – в нашем регионе стабильно низкий интерес к питанию вне дома.
Липецкая область заняла 41 место рейтинга динамики развития общественного питания. В нашем регионе интерес к кафе и ресторанам не изменился за год, с марта 2020 по март 2021 года. При этом при сравнении финансовых срезов первых кварталов 2020 и 2021 года аналитики установили, что липчане стали оставлять меньше денег в общепите – на 4,7%. Среднемесячные подушевые траты на общепит в Липецкой области составляют 1 800 рублей.
Столько же, как указано в итогах исследования, оставляют в кафе и ресторанах жители Белгородской области, но там рост оборота общепита за год составил 14,7%. Это попадание в топ-10 по России. Меньше липчан в кафе оставляют жители других регионов Центрального Черноземья – Воронежской, Курской и Тамбовской областей, от 1 700 рублей до 1 500 рублей.
Наиболее существенное увеличение отмечается в Чукотском автономном округе (+24,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (+22,4%), в г. Москве (+21,5%), Мурманской области (+19,5%) и в Рязанской области (+18,5%). Всего же в девяти регионах рост составил более 15%. Падение оборота общественного питания произошло в 42 субъектах РФ. Самое значительное сокращение зафиксировано в Томской области (-34,4%), Республике Калмыкия (-26,0%), Республике Тыва (-25,1%), Республике Адыгея (-23,3%) и в Ненецком автономном округе (-21,8%).
Лидерами по объему оборота общественного питания на душу населения в первом квартале 2021 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ (8,1 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (8,0 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (6,9 тыс. руб.), г. Москва (6,1 тыс. руб.) и Магаданская область (5,9 тыс. руб.).
Наиболее низкие значения оборота общественного питания на душу населения в Республике Ингушетия (0,2 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (0,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (0,6 тыс. руб.), Республике Тыва (0,6 тыс. руб.) и в Алтайском крае (0,9 тыс. руб.).
Липецкая область заняла 41 место рейтинга динамики развития общественного питания. В нашем регионе интерес к кафе и ресторанам не изменился за год, с марта 2020 по март 2021 года. При этом при сравнении финансовых срезов первых кварталов 2020 и 2021 года аналитики установили, что липчане стали оставлять меньше денег в общепите – на 4,7%. Среднемесячные подушевые траты на общепит в Липецкой области составляют 1 800 рублей.
Столько же, как указано в итогах исследования, оставляют в кафе и ресторанах жители Белгородской области, но там рост оборота общепита за год составил 14,7%. Это попадание в топ-10 по России. Меньше липчан в кафе оставляют жители других регионов Центрального Черноземья – Воронежской, Курской и Тамбовской областей, от 1 700 рублей до 1 500 рублей.
Наиболее существенное увеличение отмечается в Чукотском автономном округе (+24,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (+22,4%), в г. Москве (+21,5%), Мурманской области (+19,5%) и в Рязанской области (+18,5%). Всего же в девяти регионах рост составил более 15%. Падение оборота общественного питания произошло в 42 субъектах РФ. Самое значительное сокращение зафиксировано в Томской области (-34,4%), Республике Калмыкия (-26,0%), Республике Тыва (-25,1%), Республике Адыгея (-23,3%) и в Ненецком автономном округе (-21,8%).
Лидерами по объему оборота общественного питания на душу населения в первом квартале 2021 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ (8,1 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (8,0 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (6,9 тыс. руб.), г. Москва (6,1 тыс. руб.) и Магаданская область (5,9 тыс. руб.).
Наиболее низкие значения оборота общественного питания на душу населения в Республике Ингушетия (0,2 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (0,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (0,6 тыс. руб.), Республике Тыва (0,6 тыс. руб.) и в Алтайском крае (0,9 тыс. руб.).
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