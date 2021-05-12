Общество

сегодня, 08:30

Липчане практически не ходят в кафе и рестораны

15 1271
#общепит #кафе #ресторан #рейтинг
4
Липчане практически не ходят в кафе и рестораны

Аналитическое исследование показало, что оборот торговли в общепите в нашем регионе не вышел в «плюс».

В 40 субъектах РФ по итогам марта 2021 года увеличился оборот общественного питания, при этом снижение показателя произошло в 42 регионах, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. Липецкая область оказалась на перепутье этих двух динамик – в нашем регионе стабильно низкий интерес к питанию вне дома.

Липецкая область заняла 41 место рейтинга динамики развития общественного питания. В нашем регионе интерес к кафе и ресторанам не изменился за год, с марта 2020 по март 2021 года. При этом при сравнении финансовых срезов первых кварталов 2020 и 2021 года аналитики установили, что липчане стали оставлять меньше денег в общепите – на 4,7%. Среднемесячные подушевые траты на общепит в Липецкой области составляют 1 800 рублей.

Столько же, как указано в итогах исследования, оставляют в кафе и ресторанах жители Белгородской области, но там рост оборота общепита за год составил 14,7%. Это попадание в топ-10 по России. Меньше липчан в кафе оставляют жители других регионов Центрального Черноземья – Воронежской, Курской и Тамбовской областей, от 1 700 рублей до 1 500 рублей.

Наиболее существенное увеличение отмечается в Чукотском автономном округе (+24,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (+22,4%), в г. Москве (+21,5%), Мурманской области (+19,5%) и в Рязанской области (+18,5%). Всего же в девяти регионах рост составил более 15%. Падение оборота общественного питания произошло в 42 субъектах РФ. Самое значительное сокращение зафиксировано в Томской области (-34,4%), Республике Калмыкия (-26,0%), Республике Тыва (-25,1%), Республике Адыгея (-23,3%) и в Ненецком автономном округе (-21,8%).

Лидерами по объему оборота общественного питания на душу населения в первом квартале 2021 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ (8,1 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (8,0 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (6,9 тыс. руб.), г. Москва (6,1 тыс. руб.) и Магаданская область (5,9 тыс. руб.).

Наиболее низкие значения оборота общественного питания на душу населения в Республике Ингушетия (0,2 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (0,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (0,6 тыс. руб.), Республике Тыва (0,6 тыс. руб.) и в Алтайском крае (0,9 тыс. руб.).

15 1271
#общепит #кафе #ресторан #рейтинг
4

Комментарии (15)

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Житель

5 минут назад
Деньги есть только у 10% липчан ,в основном директора предприятий и заводов и чиновники администрации,которые вдобавок имеют ещё и свой бизнес- они то в основном и ходят по кафе- ресторанам,им то с их доходом не жалко там оставить 5 и более т.р.
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Клим

10 минут назад
Хватит нести. Зайдите в любое заведение, после 18.00. Места не найдете. Все забито. Цифры берут с фин отчетов. Копайте бухгалтерию лавочников. Налоги платить просто нет желания у них.
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Чиполлино

16 минут назад
Да Вы врете всё. В путинской России каждый описание может ежедневно позволить себе ужин с вином в кафе или ресторане. Мне по телевизору такСоловьев со Скабеевой рассказывают.
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Билли Кид

21 минуту назад
Это, где, где.. У "эффективного частного собственника" в карманЕ))))
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Это

26 минут назад
-, Где достойная зарплата ?! и сколько в цифрах?! 18 000 ₽ ?
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-

33 минуты назад
Заводчане достойно оплачиваются. Хотя и несоразмерно потери здоровья.
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я и он

37 минут назад
местный, ЭТО ТОЧНО СКАЗАНО .ЛИПЕЦК -ДНО.
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Артурчик

45 минут назад
А в других регионах мэры тоже ходят по кафешкам и рекламируют их?
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Гость

48 минут назад
Людям дома кушать нечего а вы кафе
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местный

сегодня, 08:48
В Липецке нет достойной оплаты труда. И вообще, Липецк - это яма между Воронежем и Москвой. Лечиться, одеться, провести время народ едет туда, в Города из этой деревни. И молодежь мечтает отсюда вырваться. Какие рестораны?! Если оплата труда 20 тыр за счастье?!
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