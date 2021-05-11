сегодня, 13:50
Пособия и льготы в России будут начислять автоматически
С 11 мая 2021 года вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя.
Новый порядок позволит назначать гражданам льготы и социальные пособия в беззаявительном порядке. Принцип проактивности уже реализуется с некоторыми видами соцвыплат (например, в 2020 году многие пользователи портала госуслуг получили выплаты на детей автоматически), а также при рождении ребенка (справка из роддома автоматически поступает в личный кабинет родителя на портале госуслуг), - пишет "Российская газета".
Теперь чиновники смогут определить, что гражданин оказался в такой жизненной ситуации, при которой государство может оказать ему помощь. Например, ребёнку исполнилось 3 года и семье должны начать выплачивать пособие. Уведомление о том, что россиянину назначена такая выплата, должно появиться в его личном кабинете на портале госуслуг.
Но до настоящего момента в правовом поле не было прописано, что региональные службы и ведомства могут предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Чиновники либо собирали данные вручную, либо вынуждали людей самостоятельно предоставлять документы. Вступивший в силу закон устраняет эту проблему. Все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов, - пояснял во время рассмотрения проекта закона в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр.
"При этом у тех регионов, которые имеют собственные высокоразвитые технологические информационные системы, а также средства бюджетов на их поддержание и развитие, сохранится возможность использования этих самых систем и в дальнейшем", — заявлял он.