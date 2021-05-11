За неделю ОРВИ заболели 2144 ребёнка

Всего с 3 по 9 мая зарегистрировано 3020 случаев ОРВИ.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе за неделю с 3 по 9 мая было зарегистрировано 3020 случаев ОРВИ, заболеваемость оказалась на 26,6% ниже уровня прошлой недели и на 39,6% ниже расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.



71% заболевших ОРВИ - это дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в том числе среди лиц старше 15 лет.



В Липецке зарегистрировано 2006 случаев ОРВИ (66% всех случаев по области), заболеваемость ниже эпидпорога на 39,8% и ниже уровня прошлой недели на 24%.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 10% исследованных проб, в структуре преобладают вирусы парагриппа (33% от всех положительных проб), бокавирусы (33%), риновирусы (17%) и другие.

