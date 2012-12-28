Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
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сегодня, 07:43
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Желтый уровень воздушной опасности сохранялся в Липецке всю ночь
Угроза БПЛА сохранялась около 10 часов.
Уровень тревоги, который говорит об угрозе БПЛА недалеко от границ региона, сохранялся около 10 часов, в том числе в течение 2-х часов был объявлен высший красный уровень опасности.
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