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Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: где и как отпраздновать 8 марта
Рассказываем всё самое главное про женский день.
Поздравляем милых дам с Международным женском днём! А в качестве подарка примите песню тульской рок-группы «Гай Гарин», которую они недавно исполнили на квартирнике в АРТ-Пространстве «Модное место». Творчество группы уже попадало в плей-лист VK «Рок с русской душой».
Снимал Аркадий Свиридов.
Подарок от погоды
Один из лучших подарков к 8 марта – теплая и ласковая погода. Таковой она и будет на выходных: 8 марта воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, а на следующий день – до 10-12 градусов. Дождик тоже не станет омрачать праздник, выходные пройдут без осадков.
Праздничное отключение воды
Просто чувство гордости переполняет, когда узнаёшь, сколько липчанок проведут Международный женский день без воды. Пусть не забывают, что в стране о них заботятся даже в праздник! С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 5а/1; Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Катукова,16; Меркулова, 24а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а; Таёжной, 12; Тихой, 24; Фруктовой, 25б; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180; Ярославской, 13, 19. На станции Казинка образуется временная «засуха» в домах №№ 28, 28а, 33а, а в посёлке Дачном – весь коттеджный посёлок.
Испытают трудности и жители частного сектора на улицах Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, Таёжной, Тихой, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, в переулке Фруктовом.
9 марта с 10:00 до конца ремонта ни капли воды не упадёт из крана на улице Прудной, 2, а также в частном секторе на улицах Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, в переулке Узорном.
К счастью, хоть отключений света на этих выходных не запланировано.
Лучший спектакль
Липецкая государственная филармония в Международный женский день 8 марта в 17:00 покажет в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) один из лучших своих спектаклей – «Провинциалка» (12+).
Классика И. Тургенева о ловкой барышне, которая устраивает карьеру своего супруга, пользуясь нежными чувствами стареющего графа Любина. Спектакль с успехом гастролировал в нескольких областях, роли исполняют «звёхды» филармонии Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова.
Учись музыке
9 марта в «Унионе» очередные занятия из серии «Скрипка, бубен и фагот» (0+).
«Детям» от 3 до 99 лет объясняют звучание различных музыкальных инструментов, принципы их взаимодействия и т.д. Очень полезно для развития музыкального вкуса, понимания мызыки и т.д. Начало в 11:00, 12:30.
8 марта с умом
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает начать праздники 8 марта в 11:30 на заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут произведение «К себе нежно» психолога и журналистки Ольги Примаченко (16+).
Под звуки фортепиано
Вечер 8 марта в «Библиотеке» будет посвящён любви. В 18:01 начнётся мероприятие «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое» (16+).
Оно будет состоять из чтения любовных рассказов А.Чехова и К.Паустовского под живой звук фортепиано.
Вернисаж
«Выставка уикенда», на наш взгляд, проходит в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4). Здесь представляют картины Алексея Каменского в технике пастели и акварели (6+).
Художник относит себя импрессионистом, его работы малодоступны рациональному прочтению, они требуют созерцательности, в них надо вчувствоваться, как художник вчувствовался в натуру, покориться их пластике, живописи.
Кинопоказ
Посмотреть хороший фильм вновь можно в Областном Центре культуры, народного творчества и кино. 9 марта здесь будут демонстрировать «Летучий корабль». Россия, 2024. Сказка. Режиссёр Илья Учитель (6+).
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.
В ролях: Александр Метёлкин, Илья Бурковский, Полина Гагарина.
Сеансы в 12:00 и в 15:00.
Театр
Липецкий драматический театр порадует милых дам 8 марта в 14:00 спектаклем «Мужской стриптиз» (18+) – о пятерых бывших сталеварах, которые остались без работы и решили открыть собственное стрип-шоу.
Дорогие липчанки! Поздравляем вас с 8 марта, желаем любви, красоты и всего наилучшего. И, конечно – отличных новостей которые вы всегда можете найти на GOROD48. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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