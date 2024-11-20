Выходные в Липецке: где и как отпраздновать 8 марта

Рассказываем всё самое главное про женский день.

Снимал Аркадий Свиридов.





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Один из лучших подарков к 8 марта – теплая и ласковая погода. Таковой она и будет на выходных: 8 марта воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, а на следующий день – до 10-12 градусов. Дождик тоже не станет омрачать праздник, выходные пройдут без осадков.















Праздничное отключение воды

Просто чувство гордости переполняет, когда узнаёшь, сколько липчанок проведут Международный женский день без воды. Пусть не забывают, что в стране о них заботятся даже в праздник! С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 5а/1; Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Катукова,16; Меркулова, 24а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а; Таёжной, 12; Тихой, 24; Фруктовой, 25б; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180; Ярославской, 13, 19. На станции Казинка образуется временная «засуха» в домах №№ 28, 28а, 33а, а в посёлке Дачном – весь коттеджный посёлок.





Испытают трудности и жители частного сектора на улицах Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, Таёжной, Тихой, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, в переулке Фруктовом.











Липецкая государственная филармония в Международный женский день 8 марта в 17:00 покажет в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) один из лучших своих спектаклей – «Провинциалка» (12+).









9 марта в «Унионе» очередные занятия из серии «Скрипка, бубен и фагот» (0+).











Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает начать праздники 8 марта в 11:30 на заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут произведение «К себе нежно» психолога и журналистки Ольги Примаченко (16+).















Вечер 8 марта в «Библиотеке» будет посвящён любви. В 18:01 начнётся мероприятие «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое» (16+).









«Выставка уикенда», на наш взгляд, проходит в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4). Здесь представляют картины Алексея Каменского в технике пастели и акварели (6+).











В ролях: Александр Метёлкин, Илья Бурковский, Полина Гагарина.









Сеансы в 12:00 и в 15:00.



Липецкий драматический театр порадует милых дам 8 марта в 14:00 спектаклем «Мужской стриптиз» (18+) – о пятерых бывших сталеварах, которые остались без работы и решили открыть собственное стрип-шоу.















Поздравляем милых дам с Международным женском днём! А в качестве подарка примите песню тульской рок-группы «Гай Гарин», которую они недавно исполнили на квартирнике в АРТ-Пространстве «Модное место». Творчество группы уже попадало в плей-лист VK «Рок с русской душой».9 марта с 10:00 до конца ремонта ни капли воды не упадёт из крана на улице Прудной, 2, а также в частном секторе на улицах Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, в переулке Узорном.К счастью, хоть отключений света на этих выходных не запланировано.Классика И. Тургенева о ловкой барышне, которая устраивает карьеру своего супруга, пользуясь нежными чувствами стареющего графа Любина. Спектакль с успехом гастролировал в нескольких областях, роли исполняют «звёхды» филармонии Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова.«Детям» от 3 до 99 лет объясняют звучание различных музыкальных инструментов, принципы их взаимодействия и т.д. Очень полезно для развития музыкального вкуса, понимания мызыки и т.д. Начало в 11:00, 12:30.Через год, к концу 2021-го книга вошла в список главных российских бестселлеров, а по количеству проданных экземпляров на конец года обогнала даже роман Пелевина и мемуары матери Илона Маска – Мэй Маск.Оно будет состоять из чтения любовных рассказов А.Чехова и К.Паустовского под живой звук фортепиано.Художник относит себя импрессионистом, его работы малодоступны рациональному прочтению, они требуют созерцательности, в них надо вчувствоваться, как художник вчувствовался в натуру, покориться их пластике, живописи.Посмотреть хороший фильм вновь можно в Областном Центре культуры, народного творчества и кино. 9 марта здесь будут демонстрировать «Летучий корабль». Россия, 2024. Сказка. Режиссёр Илья УчительЦарь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.9 марта в 18:00 на сцене спектакль «Ханума»с которого в своё время начиналась история театра. История свахи, которая ловко обустраивает дела в XIX веке в Тифлисе.