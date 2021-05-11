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Двое липчан стали победителями всероссийской олимпиады школьников

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#образование #школа
Двое липчан стали победителями всероссийской олимпиады школьников

11 юных липчан стали призерами всероссийской олимпиады школьников.

Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 года. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, наш регион на всероссийском уровне представляли 38 человек из 21 школы.

По итогам олимпиады в копилке достижений Липецкой области две победы. Лучшим юным химиком признан девятиклассник школы №20 Липецка, по информатике отличился выпускник школы №68 Липецка. Еще 11 юных липчан стали призерами всероссийской олимпиады школьников.

Площадками проведения олимпиады в этом году стали 15 регионов России, в их числе и Липецкая область - у нас прошла олимпиада по географии.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
589
#образование #школа

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