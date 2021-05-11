Двое липчан стали победителями всероссийской олимпиады школьников

11 юных липчан стали призерами всероссийской олимпиады школьников.

Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 года. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, наш регион на всероссийском уровне представляли 38 человек из 21 школы.



По итогам олимпиады в копилке достижений Липецкой области две победы. Лучшим юным химиком признан девятиклассник школы №20 Липецка, по информатике отличился выпускник школы №68 Липецка. Еще 11 юных липчан стали призерами всероссийской олимпиады школьников.



Площадками проведения олимпиады в этом году стали 15 регионов России, в их числе и Липецкая область - у нас прошла олимпиада по географии.



Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

