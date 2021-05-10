Общество

33 минуты назад

Порыв на улице Хорошавина устранили

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#ЖКХ #ЛГЭК
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Порыв на улице Хорошавина устранили

Сегодня утром из-под бордюров забили фонтаны.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, энергетики завершили ремонт водовода диаметром 150 миллиметров на улице Хорошавина и возобновили подачу холодной воды по всем адресам, которые попали под отключение.

- Холодное водоснабжение всех потребителей восстановлено. Приносим липчанам извинения за доставленные неудобства, - сообщили в ЛГЭК.

Напомним, сегодня, в районе дома 23 по улице Хорошавина, произошёл порыв на водоводе. Сотрудники ресурсоснабжающей организации в кратчайшие сроки приступили к ремонтно-восстановительным работам. Однако для их проведения пришлось ограничить подачу холодной воды потребителям по ряду адресов.
1 238
#ЖКХ #ЛГЭК
1

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Дурдомик

2 минуты назад
Воды опять нет
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