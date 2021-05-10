Общество

сегодня, 17:08

Курсанты клуба «Допризывник» в честь Дня Победы выступили перед липчанами

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#клуб «Допризывник» #патриотическое воспитание #Михаил Тарасенко
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Курсанты клуба «Допризывник» в честь Дня Победы выступили перед липчанами

Показательные выступления прошли утром 9 мая во дворе школы №77. Курсанты и воспитанники «Допризывника» отработали навыки освобождение заложников, рукопашного боя и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Перед выступлением курсанты находились на трёхдневных сборах, где сдавали нормативы и готовились к мероприятию.

Свое представление участники «Допризывника» посвятили Дню Великой Победы. Вместе с курсантами в выступлении участвовал и инструктор, выпусник клуба «Допризывник», депутат Городского совета Александр Мишин:

«Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. В День Победы каждая семья должна отдать дань памяти свидетеля тех страшных событий. Наша с вами святая обязанность – передавать память о войне из поколения в поколение, чтобы не было искажения истории, и все святое осталось в наших сердцах!».

К зрителям и участникам мероприятия обратился депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко.

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«Нас уважают только тогда, когда мы сильные, поэтому войны не будет, если у нас будет сильная армия. Благодаря таким ребятам, как курсанты из «Допризывника», я уверен, что наша армия всегда будет сильной!» - отметил Михаил Васильевич.

Клуб «Допризывник» работает на базе школ №63 и №66. Ученики занимаются после уроков - трижды в неделю проходит физическая подготовка. Также инструкторы уделяют большое внимание патриотическому воспитанию - раз в неделю курсантам показывают фильмы о Великой Отечественной войне, приглашают ветеранов на встречи с воспитанниками.

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«Идет время, желтеют фотографии военных лет, истлевает бумага, на которой солдат писал письмо в тыл, но наша память как вечный огонь горит в наших сердцах, мы помним героев войны, количество жертв неисчислимо, цена победы – колоссальна, Я поздравляю всех с праздником Великой Победы и надеюсь, что над нами всегда будет мирное небо!» - поздравил всех с Днем Победы депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков.

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#клуб «Допризывник» #патриотическое воспитание #Михаил Тарасенко
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