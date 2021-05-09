Происшествия
45 минут назад
Участники автопробега в честь Дня Победы под Усманью попали в ДТП
4 1484
Запись происшествия очевидцы выложили в социальные сети.
Загрузка плеера
Сегодня в Липецкой области в разных районах проходит автопробег, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители с удовольствием выкладывают фото и видео в сеть.
В одном из таких роликов в Усманском районе два участника пробега попали в ДТП — водитель «Калины» не успел сбавить скорость и догнал «Приору». Следующий за калиной мотоцикл с люлькой успел съехать на обочину, колонна остановилась, но не стала ждать разрешения проблемы и отправилась в путь.
- С победой, ребята, - с придыханием прокомментировал автор ролика незначительное происшествие.
Видео сообщества «Усмань 48».
В одном из таких роликов в Усманском районе два участника пробега попали в ДТП — водитель «Калины» не успел сбавить скорость и догнал «Приору». Следующий за калиной мотоцикл с люлькой успел съехать на обочину, колонна остановилась, но не стала ждать разрешения проблемы и отправилась в путь.
- С победой, ребята, - с придыханием прокомментировал автор ролика незначительное происшествие.
Видео сообщества «Усмань 48».
4 1484
1
Чернокопытов
Денис
Как пить дать.