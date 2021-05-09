Происшествия

45 минут назад

Участники автопробега в честь Дня Победы под Усманью попали в ДТП

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#ДТП #автопробег #День Победы
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Запись происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

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Сегодня в Липецкой области в разных районах проходит автопробег, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители с удовольствием выкладывают фото и видео в сеть.

В одном из таких роликов в Усманском районе два участника пробега попали в ДТП — водитель «Калины» не успел сбавить скорость и догнал «Приору». Следующий за калиной мотоцикл с люлькой успел съехать на обочину, колонна остановилась, но не стала ждать разрешения проблемы и отправилась в путь.

- С победой, ребята, - с придыханием прокомментировал автор ролика незначительное происшествие.

Видео сообщества «Усмань 48».
4 1484
#ДТП #автопробег #День Победы
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Комментарии (4)

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1

5 минут назад
За что только ваевале
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Чернокопытов

6 минут назад
Побились как немцы под Москвой )))
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Денис

9 минут назад
Кому нужен этот автопробег? Память должна подругому выражаться.
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Как пить дать.

21 минуту назад
А были бы бордюры мотоциклист бы пострадал.
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