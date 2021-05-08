Липчан предупреждают об усилении ветра

Он будет южный, но сильный.

В ближайший час ожидается усиление южного ветра с порывами до 16 м/с, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на телефон службы спасения 01, с мобильного 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8 (4742) 22-88-60, - напоминает пресс-служба ведомства.