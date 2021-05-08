Общество

сегодня, 15:37

Липчан предупреждают об усилении ветра

4 764
#погода #предупреждение
Липчан предупреждают об усилении ветра

Он будет южный, но сильный.

В ближайший час ожидается усиление южного ветра с порывами до 16 м/с, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на телефон службы спасения 01, с мобильного 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8 (4742) 22-88-60, - напоминает пресс-служба ведомства.



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#погода #предупреждение

Комментарии (4)

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Билли Кид

29 минут назад
Хоть бы коммунизм наступил года на полтора и в пятерочки выстроились очереди километра на полтора
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Котэ

50 минут назад
Жратвы всё равно полно...
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Хоть бы

56 минут назад
Такая погода как сейчас все лето была.
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Снег

сегодня, 15:45
Хоть бы Вася от меня отстал месяца на полтора!
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