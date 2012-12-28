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1881
вчера, 18:04
17

В Липецкой области заметно подорожал бензин премиальной марки

Стоимость бензина в Липецкой области вновь повысилась на прошлой неделе после короткого перерыва, на месте задержались только цены на дизтопливо. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 25 февраля по 3 марта.

Согласно данным статистики, средняя цена за бензин в регионе за последнюю неделю выросла в среднем на 0,1%. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, лидером стал бензин марки АИ-98, недельный рост цены которого составил 0,6%. Только дизельное топливо осталось на прежнем уровне.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 58,58 до 58,64 рубля за литр. Лидером подорожания стал бензин премиальной марки АИ-98 — он прибавил 0,6%, его цена составила 85,29 рубля (на 24 февраля 84,78 рубля). Цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,1%, с 55,33 до 55,37 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась также на 0,1%, до 60,38 рубля (на 24 февраля — 60,33 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне — 66,60 рубля за литр.  

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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Евросоюз.
вчера, 22:11
Когда же они подавятся этим бензином.???
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А
вчера, 20:55
мы ездим на ДТ !
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vlad
вчера, 20:38
Ничего удивительного, в рублях по курсу доллара цена не изменилась.
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Гы-гы!
вчера, 21:45
Нефтяникам из бюджета в 2024 году доплатили 1.3 триллиона рублей,выпадающие доходы.Т.е. за бензин платят все ,даже те у кого нет машины.На заправке вы видите только часть цены,вторая часть платится напрямую из боджета.
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С
вчера, 19:59
Рынок всё отрегулирует.
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За то
вчера, 19:21
Как в Норвегии.
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Да не может быть
вчера, 19:21
Молоко всё равно дороже.
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ded
вчера, 19:01
и это в нефтедобывающей стране! ПОЗОР!
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Иван
вчера, 18:43
Подскажите, на какой заправке 95-ый по 60 рублей? Такой цены уже нет!
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житель
вчера, 18:32
мы не рабы,рабы не мы.
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vlad
вчера, 18:31
Да здравствует справедливость! Доведём цены на бензин до мировых!
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