В Липецкой области заметно подорожал бензин премиальной марки

Стоимость бензина в Липецкой области вновь повысилась на прошлой неделе после короткого перерыва, на месте задержались только цены на дизтопливо. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 25 февраля по 3 марта.

Согласно данным статистики, средняя цена за бензин в регионе за последнюю неделю выросла в среднем на 0,1%. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, лидером стал бензин марки АИ-98, недельный рост цены которого составил 0,6%. Только дизельное топливо осталось на прежнем уровне.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 58,58 до 58,64 рубля за литр. Лидером подорожания стал бензин премиальной марки АИ-98 — он прибавил 0,6%, его цена составила 85,29 рубля (на 24 февраля 84,78 рубля). Цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,1%, с 55,33 до 55,37 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась также на 0,1%, до 60,38 рубля (на 24 февраля — 60,33 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне — 66,60 рубля за литр.