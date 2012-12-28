40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
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Происшествия
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сегодня, 11:03
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11-летнюю девочку мошенники обманули на 211 000 рублей
Деньги были списаны с карты её матери.
22 февраля девочка получила сообщение в мессенджере от аккаунта, якобы принадлежащего ее подружке. Он вступила в переписку, думая, что общается со своей знакомой.
«В ходе общения мошенники попросили ребёнка взять телефон мамы и под предлогом сохранения сбережений, продиктовать SMS-коды, которые приходили на телефон. Девочка выполнила эти просьбы. Когда женщина обнаружила, что дочь общается с мошенниками, она сразу же заблокировала свой банковский счёт. Но к этому моменту мошенники уже успели похитить 211 000 рублей», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
А 16-летняя ельчанка обратилась, как она полагала, к «разработчикам» онлайн-игры для покупки и улучшения аккаунта. Мошенники попросили сообщить им адрес электронной почты и перевести 1199 рублей, чтобы прислать инструкцию.
Выполнив эти условия, девушка получила новое сообщение через мессенджер. В нем просили оплатить комиссию в размере 770 рублей. При этом мошенники уверяли, что вернут все платежи, но для этого нужно перевести ещё два раза по 800 рублей. Ельчанка перевела деньги и сообщила мошенникам номер своей карты для возврата. Но никакой возврат ей так и не поступил.
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