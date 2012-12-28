40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
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В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Общество
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сегодня, 11:41
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В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
Медик Лариса Александрова награждена медалью губернатора Липецкой области «За участие в специальной военной операции». 2,5 года она служила по контракту с Минобороны командиром медицинского отделения штурмового отряда.
Благодарностью президента РФ отмечены директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова и ведущий агроном регионального Россельхозцентра Надежда Скрипкина. Благодарственное письмо президента получили руководители муниципальных отделений «Союза женщин России» Светлана Веретенникова из Воловского округа и Елена Поняева из Краснинского района. Руководитель испытательной лаборатории Липецкой областной ветеринарной лаборатории Галина Здоровцева удостоена Почётной грамоты Минсельхоза РФ. Остальные липчанки отмечены наградами регионального уровня.
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