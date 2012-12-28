«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей

Также жителей региона обманывали сотрудники «Росфинмониторинга» и «сотового оператора».

49-летней жительнице Грязинского района сообщили в Telegram, что она стала победителем розыгрыша, проводимого на территории республики Узбекистан.— Женщина поверила в выигрыш и чтобы его получить, перевела мошенникам 150 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Также 5 марта в полицию обратился 20-летний парень, которому позвонили «сотрудники сотовой компании» и под предлогом продления договора на оказание услуг связи выманили у него 180 000 рублей.28-летняя женщина одолжила 8 000 рублей своей свекрови. Но оказалось, что аккаунт свекрови взломали и от её имени взаймы просили мошенники.Двоих обманули «сотрудники Росфинмониторинга». 54-летняя женщина по их инструкции перевела на «безопасный счёт» 380 000 рублей, 20-летний мужчина — 145 000 рублей.В Тербунах под предлогом отмены несанкционированной заявки на кредит 39-летняя женщина лишилась 60 000 рублей.А 65-летний житель Усмани перевёл на «безопасный счёт» 900 000 рублей. В тот же день он одумался и пришёл в полицию.