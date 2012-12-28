40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
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«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Происшествия
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43 минуты назад
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«Вы стали победителем розыгрыша»: женщина поверила и перевела мошенникам 150 000 рублей
Также жителей региона обманывали сотрудники «Росфинмониторинга» и «сотового оператора».
— Женщина поверила в выигрыш и чтобы его получить, перевела мошенникам 150 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Также 5 марта в полицию обратился 20-летний парень, которому позвонили «сотрудники сотовой компании» и под предлогом продления договора на оказание услуг связи выманили у него 180 000 рублей.
28-летняя женщина одолжила 8 000 рублей своей свекрови. Но оказалось, что аккаунт свекрови взломали и от её имени взаймы просили мошенники.
Двоих обманули «сотрудники Росфинмониторинга». 54-летняя женщина по их инструкции перевела на «безопасный счёт» 380 000 рублей, 20-летний мужчина — 145 000 рублей.
В Тербунах под предлогом отмены несанкционированной заявки на кредит 39-летняя женщина лишилась 60 000 рублей.
А 65-летний житель Усмани перевёл на «безопасный счёт» 900 000 рублей. В тот же день он одумался и пришёл в полицию.
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