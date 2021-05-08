Больше половины новых случаев COVID-19 выявлены в Липецке

На региональный центр пришлось 32 из 61 подтвержденного диагноза.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 335 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 283 человека выздоровели, 678 человек умерли. 2 374 — на лечении. Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 13:00 8 мая 2021 года в больницах находится 281 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2 093 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 32

Воловский район - 1

Грязинский район - 8

Добринский район - 5

Добровский район - 3

Лебедянский район - 9

Липецкий район - 2

Усманский район - 1.