Общество
29 минут назад
Больше половины новых случаев COVID-19 выявлены в Липецке
1 268
На региональный центр пришлось 32 из 61 подтвержденного диагноза.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 335 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 283 человека выздоровели, 678 человек умерли. 2 374 — на лечении. Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 13:00 8 мая 2021 года в больницах находится 281 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2 093 пациента с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 32
Воловский район - 1
Грязинский район - 8
Добринский район - 5
Добровский район - 3
Лебедянский район - 9
Липецкий район - 2
Усманский район - 1.
За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 32
Воловский район - 1
Грязинский район - 8
Добринский район - 5
Добровский район - 3
Лебедянский район - 9
Липецкий район - 2
Усманский район - 1.
1 268
Эксперт