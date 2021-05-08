Общество

29 минут назад

Больше половины новых случаев COVID-19 выявлены в Липецке

1 268
#коронавирус
Больше половины новых случаев COVID-19 выявлены в Липецке

На региональный центр пришлось 32 из 61 подтвержденного диагноза.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 335 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 283 человека выздоровели, 678 человек умерли. 2 374 — на лечении. Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 13:00 8 мая 2021 года в больницах находится 281 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2 093 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 32
Воловский район - 1
Грязинский район - 8
Добринский район - 5
Добровский район - 3
Лебедянский район - 9
Липецкий район - 2
Усманский район - 1.
1 268
#коронавирус

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Эксперт

23 минуты назад
Во всем виновата гадкая погода и безмасочные люди!
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