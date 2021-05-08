Магазин выставили на улицу из-за долгов по «коммуналке»

Организации придется освободить муниципальное помещение.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск мэрии Липецка к администрации продуктового магазина, который работал в районе ЛТЗ. Заявление на бизнес подало городское управление имущественных и земельных отношений. Причиной для обращения стали долги за содержание муниципального помещения, которое арендовали под магазин.



Как указано в материалах суда, в 2016 году между мэрией и организацией был заключен договор аренды помещения в 52 квадратных метра в здании на улице Жуковского. Арендатор был обязан исправно платить за использование помещения, а также заключить договора с коммунальщиками на обслуживание площади. Но ни первого, ни второго условия руководство магазина не исполняло. Долги за «коммуналку» начали образовываться еще с 2016 года. В итоге мэрии пришлось по суду платить за содержание сданного в аренду помещения. Чиновники неоднократно направляли администрации магазина претензии о необходимости выплаты задолженностей, но все требования остались без ответа. Тогда представителям городской администрации пришлось обратиться в арбитражный суд.



Суд решил расторгнуть договор аренды и обязать магазин освободить помещение, а также выплатить пошлину за рассмотрение дела.