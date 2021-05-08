Общество

52 минуты назад

Магазин выставили на улицу из-за долгов по «коммуналке»

3 818
#аренда
2
Магазин выставили на улицу из-за долгов по «коммуналке»

Организации придется освободить муниципальное помещение.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск мэрии Липецка к администрации продуктового магазина, который работал в районе ЛТЗ. Заявление на бизнес подало городское управление имущественных и земельных отношений. Причиной для обращения стали долги за содержание муниципального помещения, которое арендовали под магазин.

Как указано в материалах суда, в 2016 году между мэрией и организацией был заключен договор аренды помещения в 52 квадратных метра в здании на улице Жуковского. Арендатор был обязан исправно платить за использование помещения, а также заключить договора с коммунальщиками на обслуживание площади. Но ни первого, ни второго условия руководство магазина не исполняло. Долги за «коммуналку» начали образовываться еще с 2016 года. В итоге мэрии пришлось по суду платить за содержание сданного в аренду помещения. Чиновники неоднократно направляли администрации магазина претензии о необходимости выплаты задолженностей, но все требования остались без ответа. Тогда представителям городской администрации пришлось обратиться в арбитражный суд.

Суд решил расторгнуть договор аренды и обязать магазин освободить помещение, а также выплатить пошлину за рассмотрение дела.
3 818
#аренда
2

Комментарии (3)

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в СССР такого не было

2 минуты назад
при капитализме жить и сдохнуть на улице не запрещено
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Перри Мейсон

16 минут назад
Сейчас придёт мой приятель Ваш, и растусует, какие огромные налоги магазин платил государству))
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хитро

44 минуты назад
т.е. за аренду и коммуналку магаз так и не заплатит?
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