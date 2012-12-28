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Происшествия
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сегодня, 10:05
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В «Елецком» разбили табличку закладного камня памятника ветеранам боевых действий
Полицейские проверяют сообщение о погроме в сквере Боевых действий.
Мэрия Липецка уже знает о случившемся. В полицию с заявлением о причиненном ущербе никто не обращался, но по факту публикации о погроме в социальных сетях в УМВД России по Липецкой области проведет проверку.
Фото: t.me/eletskiy_mikrorayon
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