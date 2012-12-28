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1207
сегодня, 10:05
3

В «Елецком» разбили табличку закладного камня памятника ветеранам боевых действий

Полицейские проверяют сообщение о погроме в сквере Боевых действий.

В сквере Боевых действий, который жители района «Елецкий» обустроили несколько лет назад между школой №60 и детским садом №50, разбили бетонную урну и табличку на закладном камне участникам боевых действий.

Мэрия Липецка уже знает о случившемся. В полицию с заявлением о причиненном ущербе никто не обращался, но по факту публикации о погроме в социальных сетях в УМВД России по Липецкой области проведет проверку.

Фото: t.me/eletskiy_mikrorayon
вандализм
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ох
сегодня, 12:55
Вандалы неумные. Горе с ними.
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И шо
сегодня, 10:46
Слабо в поймать и влупить им по сомое не балуйся.
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Вы
сегодня, 10:59
спрашиваете или утверждаете?
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