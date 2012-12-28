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Происшествия
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сегодня, 08:52
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Из киосков-закусочных на улице Зои Космодемьянской пропали деньги: задержан подросток
По данным полиции, парень забирался в киоски через окна.
Как оказалось, парень забирался в киоски через окна выдачи товара. Из кассы одного ларька он украл 37 700 рублей, а из другого — 600 рублей. Деньги подросток успел потратить.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На период предварительного следствия подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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