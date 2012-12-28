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1475
сегодня, 08:52
4

Из киосков-закусочных на улице Зои Космодемьянской пропали деньги: задержан подросток

По данным полиции, парень забирался в киоски через окна.

Оперативники уголовного розыска по подозрению в двух кражах из киосков быстрого питаниях на улице Зои Космодемьянской задержан 17-летний подросток. Полицейские нашли парня в тоже же день, когда к ним обратился 58-летний владелец заведений.

Как оказалось, парень забирался в киоски через окна выдачи товара. Из кассы одного ларька он украл 37 700 рублей, а из другого — 600 рублей. Деньги подросток успел потратить.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 
На период предварительного следствия подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

кража
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Ирина
сегодня, 11:50
Молодец.
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Тамара
сегодня, 09:12
Во сколько это произошло?
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Гость
сегодня, 09:05
Понять простить. Чубайс украл больше и ничего... Уважаемый человек.
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Гость 2
сегодня, 09:47
Даже Серебрянников украл больше
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