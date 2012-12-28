На улице Октябрьской горел «Пежо»

В деревне Большая Плавица — нежилой дом.



Двенадцатилетний автомобиль «Пежо-308» горел утром 20 января на улице Октябрьской в Липецке. Огонь повредил моторный отсек машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также пожарные дважды тушили в Липецке горевший на открытой местности мусор.Ранним утром 21 января в деревне Большая Плавица Добринского района сгорел нежилой дом.