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Происшествия
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сегодня, 09:09
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На улице Октябрьской горел «Пежо»
В деревне Большая Плавица — нежилой дом.
Также пожарные дважды тушили в Липецке горевший на открытой местности мусор.
Ранним утром 21 января в деревне Большая Плавица Добринского района сгорел нежилой дом.
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