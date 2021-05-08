Компания из Лос-Анджелеса засудила липчанку

Хозяйка магазина торговала контрафактом знаменитой марки.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск калифорнийской компании «Harman International Industries Incorporated». Организация из пригорода американского Лос-Анджелеса потребовала от липецкой предпринимательницы компенсации за использование торгового знака.



Как указано в материалах суда, агент компании выявил нарушение в апреле 2019 года. Тогда покупателю реализовали в салоне связи в ТЦ «Добрыня» в селе Доброе контрафактную колонку JBL Charge. Правообладателем этого товарного знака и промышленного образца является «Harman International Industries Incorporated». Подделку аппаратуры американского производителя продали за 1 490 рублей. Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью покупки товара, фотографиями колонки и чека, где в качестве продавца была обозначена предпринимательница, зарегистрированная в Липецкой области. Американцы потребовали в суде 50 000 рублей за нарушение прав компании.



Предпринимательница возразила против удовлетворения требований американцев, заявила о снижении размера взыскании за нарушение их прав до 500 рублей. Свою позицию женщина аргументировала тем, что ей нужно кормить детей и выплачивать кредиты.



Суд удовлетворил иск частично. Жительнице Липецкой области придется выплатить возмещение за торговлю контрафактом – 10 000 рублей, а также погасить судебные издержки.