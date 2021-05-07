Дороги, которые находятся рядом с улицей 50 лет НЛМК, тоже приведут в порядок

Такое решение приняли в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

В связи с перекрытием на время реконструкции улицы 50 лет НЛМК, в этом году приведут в порядок проезжие части улиц Мичурина, Фрунзе и проезда Колхозного. Фрезерование здесь уже завершено. Сейчас подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя на Мичурина. Уже завтра специалисты планируют «зайти» на проезд Колхозный, следующим объектом станет участок Фрунзе.



Несмотря на праздничные дни, ремонтные работы на дорогах в Липецке не останавливают. Так, на улице Тельмана подрядная организация приступила к фрезерованию старого покрытия. Ранее специалисты уже отремонтировали свыше километра бордюров.



Продолжаются работы и в Сселках. Здесь на улице Космонавтов подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя на участке общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Одновременно продолжается ремонт бортовых камней — выполнено порядка 30% от общего объёма.



Стоит отметить, что работы на этих объектах выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.



Фото: пресс-служба администрации Липецка

