Общество

48 минут назад

Дороги, которые находятся рядом с улицей 50 лет НЛМК, тоже приведут в порядок

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#ремонт дорог
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Дороги, которые находятся рядом с улицей 50 лет НЛМК, тоже приведут в порядок

Такое решение приняли в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

В связи с перекрытием на время реконструкции улицы 50 лет НЛМК, в этом году приведут в порядок проезжие части улиц Мичурина, Фрунзе и проезда Колхозного. Фрезерование здесь уже завершено. Сейчас подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя на Мичурина. Уже завтра специалисты планируют «зайти» на проезд Колхозный, следующим объектом станет участок Фрунзе.

Несмотря на праздничные дни, ремонтные работы на дорогах в Липецке не останавливают. Так, на улице Тельмана подрядная организация приступила к фрезерованию старого покрытия. Ранее специалисты уже отремонтировали свыше километра бордюров.

Продолжаются работы и в Сселках. Здесь на улице Космонавтов подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя на участке общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Одновременно продолжается ремонт бортовых камней — выполнено порядка 30% от общего объёма.

Стоит отметить, что работы на этих объектах выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#ремонт дорог
1

Комментарии (1)

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Артурчик

35 минут назад
Необходимо срочно положить бордюры а рядом с ними бортовой камень. У каждого бордюра поставить лавочку м 2 урны. Только так будет красиво.
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