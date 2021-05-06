В Липецке устанавливают памятник святителю Николаю Чудотворцу

Монумент монтируют на въезде в Липецк со стороны Ельца. Как считает известный краевед Александр Клоков, расположение памятника и дата его открытия, 7 мая, перед Днем Победы, выбраны не случайно.

"Известно, что боевые действия в годы Великой Отечественной в нашем городе не шли, однако фашисты неоднократно вторгались на территорию региона, бомбили и оккупировали Елец, но до Липецка не дошли. Он был под защитой не только воинов Красной армии, но и высших сил", - цитирует краеведа администрация Липецка.



Скульптура Николая Чудотворца, известного и почитаемого во всем христианском мире святого, покровителя путешественников и помощника в любом благом деле, в Липецке будет представлена в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Издревле жители российских городов видели в нем Защитника и Покровителя. И это не случайно, ведь согласно преданию, когда Можайск был осажден врагами, жители города стали молиться Николаю Чудотворцу, и вдруг в небе над собором возник Святитель Николай в грозном виде — в правой руке он держал сверкающий меч, а в левой как бы град Можай, в знак охранения его. Враги в страхе бежали.



Липецкая скульптура изготовлена по канонам, в одной руке святитель Николай держит меч, в другой – миниатюру храма. Как отмечают историки, изображение Николы Можайского на различных монументальных сооружениях является объединяющим всех горожан духовным символом. Поэтому и на липецком памятнике планируется размещение двух надписей: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!».



Площадку для памятника выбирали долго. Это должен был быть не просто въезд в Липецк со стороны Ельца. Место установки должно было хорошо просматриваться. Плюс к нему было необходимо оборудовать комфортные подходы. В результате инициативная группа неравнодушных предпринимателей, которой и принадлежит идея установки монумента, остановила выбор на окраине Молодежного парка. В администрации Липецка сообщили, что идея получила благословение Липецкой метрополии.



- Нами, в первую очередь, двигала идея возрождения русского меценатства, - делится один из представителей инициативной группы предпринимателей. – Образ святого имеет символическое значение, городу нужен Заступник и Защитник, Помощник в благих начинаниях жителей. Конечно, мы понимаем, что Липецк – город разных конфессий и мы толерантны к представителям различных религий, но, во-первых, большая часть населения – православные, во-вторых, Николай Чудотворец за дела, совершенные им при жизни, даже для нехристианских народов является примером деятельной любви и добра.



Как считают краеведы, установка такого монументального произведения искусства, как памятник святителю Николаю Чудотворцу, не просто украсит город, но и будет способствовать созданию атмосферы мира, терпимости и упования на спокойное будущее под покровом всемирно известного христианского святого.



В мэрии города отметили, что департамент градостроительства и архитектуры Липецка помог инициативной группе в проработке архитектурного решения с визуализацией объекта монументального искусства, а также согласовал внешний вид памятника и организацию подходов к нему. Сейчас рабочие завершают установку скульптурной композиции. Торжественное открытие памятника состоится уже завтра, 7 мая.

