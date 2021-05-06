Общество

43 минуты назад

В Липецке устанавливают памятник святителю Николаю Чудотворцу

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#Николай Можайский #
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В Липецке устанавливают памятник святителю Николаю Чудотворцу

Монумент монтируют на въезде в Липецк со стороны Ельца. Как считает известный краевед Александр Клоков, расположение памятника и дата его открытия, 7 мая, перед Днем Победы, выбраны не случайно.

"Известно, что боевые действия в годы Великой Отечественной в нашем городе не шли, однако фашисты неоднократно вторгались на территорию региона, бомбили и оккупировали Елец, но до Липецка не дошли. Он был под защитой не только воинов Красной армии, но и высших сил", - цитирует краеведа администрация Липецка.
 
Скульптура Николая Чудотворца, известного и почитаемого во всем христианском мире святого, покровителя путешественников и помощника в любом благом деле, в Липецке будет представлена в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Издревле жители российских городов видели в нем Защитника и Покровителя. И это не случайно, ведь согласно преданию, когда Можайск был осажден врагами, жители города стали молиться Николаю Чудотворцу, и вдруг в небе над собором возник Святитель Николай в грозном виде — в правой руке он держал сверкающий меч, а в левой как бы град Можай, в знак охранения его. Враги в страхе бежали. 
 
Липецкая скульптура изготовлена по канонам, в одной руке святитель Николай держит меч, в другой – миниатюру храма. Как отмечают историки, изображение Николы Можайского на различных монументальных сооружениях является объединяющим всех горожан духовным символом. Поэтому и на липецком памятнике планируется размещение двух надписей: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!».
 
Площадку для памятника выбирали долго. Это должен был быть не просто въезд в Липецк со стороны Ельца. Место установки должно было хорошо просматриваться. Плюс к нему было необходимо оборудовать комфортные подходы. В результате инициативная группа неравнодушных предпринимателей, которой и принадлежит идея установки монумента, остановила выбор на окраине Молодежного парка. В администрации Липецка сообщили, что идея получила благословение Липецкой метрополии.
 
-  Нами, в первую очередь, двигала идея возрождения русского меценатства, - делится один из представителей инициативной группы предпринимателей. – Образ святого имеет символическое значение, городу нужен Заступник и Защитник, Помощник в благих начинаниях жителей. Конечно, мы понимаем, что Липецк – город разных конфессий и мы толерантны к представителям различных религий, но, во-первых, большая часть населения – православные, во-вторых, Николай Чудотворец за дела, совершенные им при жизни, даже для нехристианских народов является примером деятельной любви и добра.
 
Как считают краеведы, установка такого монументального произведения искусства, как памятник святителю Николаю Чудотворцу, не просто украсит город, но и будет способствовать созданию атмосферы мира, терпимости и упования на спокойное будущее под покровом всемирно известного христианского святого.
 
В мэрии города отметили, что департамент градостроительства и архитектуры Липецка помог инициативной группе в проработке архитектурного решения с визуализацией объекта монументального искусства, а также согласовал внешний вид памятника и организацию подходов к нему. Сейчас рабочие завершают установку скульптурной композиции. Торжественное открытие памятника состоится уже завтра, 7 мая.
10 664
#Николай Можайский #
2

Комментарии (10)

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Коммунист

2 минуты назад
А И. В. Сталину департамент градостроительства и архитектуры не хочет памятник установить?
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МИРОТВОРЕЦ

6 минут назад
а департамент градостроительства и архитектуры Липецка не хочет к примеру посетить больницу на ЛТЗ , приемный покой зайти , по этажам экскурсию сделать ? вот где они бы нашли и визуализацию и внешний вид и искусство выживания
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Гость

11 минут назад
Не..., мне от Starship ни холодно, ни жарко...
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Смотрящий

13 минут назад
Наивность и упорство ... до добра ни кого не доводило!
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Не...

14 минут назад
Гость, ... теперь на тебя благодать сойдёт
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Гость

18 минут назад
Тем временем..., ну всё, теперь у американцев налоги и цены понизится, а зарплаты вырастут!!!
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Н.К.

20 минут назад
Еще бы в защиту от коррупции поставили.
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Тем временем...

22 минуты назад
Прототип корабля Starship совершил первую успешную посадку после испытаний в Техасе
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Липчанин

27 минут назад
Ну наконец-то!!!
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Ч

28 минут назад
Решили , значит так тому и быть , точка !
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