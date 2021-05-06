Репетиция парада Победы прошла в Липецке

По площади Героев прошагали семь «коробок» участников парада.

Утром 6 мая на площади Героев в Липецке состоялась традиционная репетиция парада Победы.Расчеты парадного строя зашли на площади Героев со стороны авиацентра. В этом году участники парада собрались в семь «коробок». Вслед за знаменной группой в параде следуют две «коробки» военнослужащих липецкого авиацентра, далее проходит «коробка» МЧС, Росгвардию представляет ОМОН и вневедомственная охрана, потом идут сотрудники регионального МВД, а замыкает парад УФСИН. Командует парадом начальник штаба авиационного полка, подполковник Юрий Воротягин.Далее по программе перед мемориальным комплексом ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» исполнил композицию «Сквозь пламя» под «Реквием по мечте». Их поддерживал ансамбль барабанщиц «Катюша». Девушки выстроили своеобразный коридор, по которому школьник поста №1 и приглашенные лица пройдут с венком и цветами к вечному огню.Для ветеранов организаторы предусмотрели традиционное место слева от монумента у вечного огня. За год их стало меньше — сейчас в Липецке проживает всего около 140 участников войны.Традиционно завершает мероприятие минута молчания и марш парадных расчетов.Ажиотажа в выходной день среди населения репетиция не вызвала, наблюдали за происходящим кроме участников и организаторов несколько десятков человек.