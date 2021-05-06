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Репетиция парада Победы прошла в Липецке

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#парад победы #репетиция
Репетиция парада Победы прошла в Липецке

По площади Героев прошагали семь «коробок» участников парада.

Утром 6 мая на площади Героев в Липецке состоялась традиционная репетиция парада Победы.

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Расчеты парадного строя зашли на площади Героев со стороны авиацентра. В этом году участники парада собрались в семь «коробок». Вслед за знаменной группой в параде следуют две «коробки» военнослужащих липецкого авиацентра, далее проходит «коробка» МЧС, Росгвардию представляет ОМОН и вневедомственная охрана, потом идут сотрудники регионального МВД, а замыкает парад УФСИН. Командует парадом начальник штаба авиационного полка, подполковник Юрий Воротягин.


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Далее по программе перед мемориальным комплексом ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» исполнил композицию «Сквозь пламя» под «Реквием по мечте». Их поддерживал ансамбль барабанщиц «Катюша». Девушки выстроили своеобразный коридор, по которому школьник поста №1 и приглашенные лица пройдут с венком и цветами к вечному огню.

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Для ветеранов организаторы предусмотрели традиционное место слева от монумента у вечного огня. За год их стало меньше — сейчас в Липецке проживает всего около 140 участников войны.

Традиционно завершает мероприятие минута молчания и марш парадных расчетов. 

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Ажиотажа в выходной день среди населения репетиция не вызвала, наблюдали за происходящим кроме участников и организаторов несколько десятков человек.

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#парад победы #репетиция

Комментарии (17)

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чего празднуем?

1 минуту назад
При Горбачёве-Ельцине нас давно победили и поделили наши недра,а называлось это безобразие ---ПРИВАТИЗАЦИЕЙ....Но люди всё равно не понимают,что хотя и не было танков,снарядов ,мин у нас украли всё,что можно,так так везде орудуют иностранцы,и все акции предприятий выкупили именно они,а абрамовичи,дерибаски,лисины только прикрытие
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Ветеран

3 минуты назад
кто бы мог подумать что через 76 лет после Великой Победы коммунисты будут уклоняться от службы в армии. Наглядный пример - Саша Ушаков
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Билли Кид

4 минуты назад
Варавва, меньше смотрите зомбоящик
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Билли Кид

4 минуты назад
Немец, а мы ржем над Германией))))
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Немец

8 минут назад
В Германии ржут над нами ... то там пенсии , а тот тут копейки. Празднуйте ослы и дальше! Синевы побольше лейте в себя!
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Варавва

9 минут назад
Кольца Овертона, ну они забыли кто победил то, Советский Союз, а точнее воины уже несуществующей страны, но на фоне погибших, наши сделали вывод что основной вклад в победу именно наш, не было и Пакт (договор) Молотова - Риббентропа, к этому же договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Он предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, "восточных областей, входящих в состав Польского государства", и Бессарабии в сферу интересов СССР., так в пояснительно записке написали к законопроекту. Спустя 2 месяца СССР напали на Финляндию и началась дележка, а уже Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций. Жаль историю то никто не читает и не знает
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Навальненок

10 минут назад
Варавва, правда? Это мы чо, не в изоляции???
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ВАСИЛИЙ

10 минут назад
ПРАЗДНОВАТЬ ДОЛЖНЫ ФАКТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРАНЫ А НЕ ЕТА ПРОДАЖНАЯ ВЛАСТЬ
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Варавва

17 минут назад
чего празднуем?, они и в Газпроме и Росснефти сидят в советах директоров получают баснословные бонусы не понятно за что
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Билли Кид

21 минуту назад
Кольца Овертона, Спасибо Ельцину за это)))
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