Банк ЗЕНИТ повышает ставки по вкладам

Банк ЗЕНИТ повысил процентные ставки по всей линейке вкладов. Теперь ставка выросла в пределах 0,5–0,6 пп. по вкладам «Для своих», «Высокий доход», «Пополняемый доход+», «Пенсионный» и «Доход в ЗЕНИТе».

Клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» сроком на 700 дней. Ставка составит 4,45 % годовых. Минимальная сумма депозита 30 000 рублей.

Также Банк ЗЕНИТ улучшил условия по вкладу «Пенсионный». Клиенты могут открыть вклад на срок 367 дней по ставке до 3,9 % годовых. Вклад является пополняемым, и его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».

Кроме того, выросли проценты по вкладу «Для своих». По условиям депозита ставка составит 4,45 % годовых, срок размещения от 1 года, минимальная сумма 3 000 000 рублей.

Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход» по ставке до 4,45 % годовых на срок от 31 дня. По вкладу «Пополняемый доход+» максимальная ставка составит 4,00 % годовых. Привлечь деньги во вклад можно от 3 месяцев до 2 лет. Для открытия депозита достаточно 30 000 рублей.

Напомним, что Банк ЗЕНИТ запустил для физических лиц новый вклад « Баланс » по ставке до 4,39% годовых. Срок депозита составляет 400 дней, минимальная сумма - 30 тыс. рублей. Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.

Подробную информацию по вкладам можно получить здесь .

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (Эксперт РА). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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