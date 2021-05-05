Общество

16 минут назад

Гриппом липчане не болеют

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#орви #грипп
Гриппом липчане не болеют

И ОРВИ циркулирует не сильно

В Липецкой области за неделю, с  26 апреля по 6 мая  было зарегистрировано 4116 случаев ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Липецкой области. Этот показатель заболеваемости на 14% ниже уровня прошлой недели и на 23% ниже расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано. 

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ менее 1%, и он не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3,0%). В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 67%. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в том числе среди лиц старше 15 лет. 

В Липецке зарегистрировано 2646 случаев ОРВИ, это 64% всех случаев по области, что ниже эпидпорога на 31%,  и ниже уровня прошлой недели на 13%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 20% исследованных проб, в структуре преобладают вирусы парагриппа (33% от всех положительных проб), бокавирусы (30%), риновирусы (26%), метапневмовирусы и аденовирусы (11%). Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области в осенне-зимний период 2020 года успешно прошла массовая прививочная кампания против гриппа, прививками было охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек.




89
#орви #грипп

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