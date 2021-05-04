Общество

51 минуту назад

В Липецке забил большой фонтан воды из-под земли

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#прорыв трубы
В Липецке забил большой фонтан воды из-под земли

Произошел порыв на тепловой сети.

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Вчера поздно вечером на улице Льва Толстого из-под земли забил большой фонтан воды, высотой более 5 метров.

По словам очевидцев, фонтан бил порядка двух часов. 

Напомним, с сегодняшнего дня в городе начались плановые гидравлические испытания.

Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", произошел порыв на тепловой сети. Сотрудниками компании были оперативно произведены переключения потребителей, без горячей воды находятся 3 жилых дома. Ремонтные бригады устраняют повреждение.

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#прорыв трубы

Комментарии (4)

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Вот так

3 минуты назад
Главная проблема Липецка это банеры! Вот посрезает мЕр все банеры и будет людям счастье
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Ну а что

5 минут назад
Сезон фонтанов открыт официально уже.
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Юг

13 минут назад
За чей счёт?
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Липчанин

46 минут назад
Так это водопровод.
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