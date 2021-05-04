Общество
51 минуту назад
В Липецке забил большой фонтан воды из-под земли
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Произошел порыв на тепловой сети.
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Вчера поздно вечером на улице Льва Толстого из-под земли забил большой фонтан воды, высотой более 5 метров.
По словам очевидцев, фонтан бил порядка двух часов.
Напомним, с сегодняшнего дня в городе начались плановые гидравлические испытания.
Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", произошел порыв на тепловой сети. Сотрудниками компании были оперативно произведены переключения потребителей, без горячей воды находятся 3 жилых дома. Ремонтные бригады устраняют повреждение.
По словам очевидцев, фонтан бил порядка двух часов.
Напомним, с сегодняшнего дня в городе начались плановые гидравлические испытания.
Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", произошел порыв на тепловой сети. Сотрудниками компании были оперативно произведены переключения потребителей, без горячей воды находятся 3 жилых дома. Ремонтные бригады устраняют повреждение.
4 1102
Вот так
Ну а что
Юг
Липчанин