Самоизоляция для пожилых липчан продлена до лета

А вот «удаленка» ослаблена.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы, в большей части, касаются пенсионеров и организации торговли.



Согласно поправкам, соблюдать режим самоизоляции граждане старше 65 лет должны с 1 по 31 мая включительно. Эта обязанность касается только неработающих пенсионеров. Если пенсионер работает, то его с 1 мая рекомендовано перевести на дистанционную занятость. Также «удалёнка» отменяется для работников здравоохранения, привитых от COVID-18, имеющих антитела к коронавирусной инфекции и сотрудников, чье нахождение на рабочем месте критически необходимо.



Поправками снят запрет торговать неупакованным хлебом и готовой продукцией без индивидуальной упаковки.