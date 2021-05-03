Общество

17 минут назад

Самоизоляция для пожилых липчан продлена до лета

3 282
#карантин #самоизоляция #коронавирус
Самоизоляция для пожилых липчан продлена до лета

А вот «удаленка» ослаблена.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы, в большей части, касаются пенсионеров и организации торговли.

Согласно поправкам, соблюдать режим самоизоляции граждане старше 65 лет должны с 1 по 31 мая включительно. Эта обязанность касается только неработающих пенсионеров. Если пенсионер работает, то его с 1 мая рекомендовано перевести на дистанционную занятость. Также «удалёнка» отменяется для работников здравоохранения, привитых от COVID-18, имеющих антитела к коронавирусной инфекции и сотрудников, чье нахождение на рабочем месте критически необходимо.

Поправками снят запрет торговать неупакованным хлебом и готовой продукцией без индивидуальной упаковки.
3 282
#карантин #самоизоляция #коронавирус

Комментарии (3)

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А об этом губернатор не позаботился.

3 минуты назад
К как пенсионеру узнать есть ли у него антитела и надо ли делать прививку ? Все тесты платные а пенсия не резиновая, ели на еду хватает после уплаты за ЖКХ а. Ведь денги сэкономили на плановых госпитализаций каких небыло связи с эпидемией вот и протестировали бы пенсионеров и детей. Или им нашли применение уже?
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Дворник

4 минуты назад
Недаром область на одном из последних мест по вниманию к пожилым. Сидят дома, и всем хорошо. Кроме них.
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Берия

7 минут назад
Я просто посъмеялся, самоизоляция, какая? Вы по городу ходили?, вы на автобусе садоводческих маршрутов ездили?
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