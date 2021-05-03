Общество
30 минут назад
Соцжилье в микрорайоне «Победа» обойдется Липецку в 627 млн рублей
Высотку для переселенцев из ветхого и аварийного жилья должны завершить к концу 2022 года.
Городское управление строительства завершило торги на строительство многоэтажного дома в микрорайоне «Победа». Мэрия предлагала застройщикам возвести высотку за 630 млн рублей. На финальный этап торгов прошли две заявки. Победило предложение построить дом за 627 млн рублей. Госзаказ получила компания «Строймастер», которая недавно попала в скандал с долгостроем на улице Ударников.
Новая высотка в микрорайоне «Победа» - это дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Проект на его строительство проходил через торги в прошлом году. Его выполнял также «Строймастер». Для переселенцев хотят построить 17-этажную «свечку». Предполагается два этапа строительства — сначала возведут жилые квадратные метры, а потом сделают подземную парковку. Она будет рассчитана на 85 автомобилей. Проектировщики должны были учесть требование мэрии по количеству одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все те, кто будет переселен в новый дом, должны получить те же квадратные метры, что и в аварийном жилье, с запасом в 10% от площади их старых квартир.
Все расходы на строительство лягут на бюджет Липецка. Новостройка должна быть готова к 15 декабря 2022. В новую высотку должны переселить тех, кто попал в 3 и 4 этап расселения аварийных домов (2021-2022 годы).
Новая высотка в микрорайоне «Победа» - это дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Проект на его строительство проходил через торги в прошлом году. Его выполнял также «Строймастер». Для переселенцев хотят построить 17-этажную «свечку». Предполагается два этапа строительства — сначала возведут жилые квадратные метры, а потом сделают подземную парковку. Она будет рассчитана на 85 автомобилей. Проектировщики должны были учесть требование мэрии по количеству одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все те, кто будет переселен в новый дом, должны получить те же квадратные метры, что и в аварийном жилье, с запасом в 10% от площади их старых квартир.
Все расходы на строительство лягут на бюджет Липецка. Новостройка должна быть готова к 15 декабря 2022. В новую высотку должны переселить тех, кто попал в 3 и 4 этап расселения аварийных домов (2021-2022 годы).