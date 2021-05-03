В мире

сегодня, 08:16

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

206
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал в беседе с "Российской газетой", какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет.

По мнению эксперта, под угрозой окажутся работники транспорта, такие как водитель автобуса или машинист метро, сообщает ria.ru

"Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника", — сказал Сафонов.

В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двоих работников, а в скором времени, прогнозирует Сафонов, пилотировать самолет сможет всего один человек.

Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но сильно изменится.

"Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам", — отметил Сафонов.

Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, так как "финансы — это очень личное".
206

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским
Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

сегодня, 08:23

В мире
Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе
Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

вчера, 08:55

В мире
Генерал США: РФ и КНР могут уничтожать американские спутники
Генерал США: РФ и КНР могут уничтожать американские спутники

вчера, 08:47

В мире
В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» антироссийских санкциях
#санкции #Северный поток-2
1
В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» антироссийских санкциях

30.04.2021 12:28

В мире
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана закончилась гибелью 3 военных
#перестрелка #Киргизия #Таджикистан
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана закончилась гибелью 3 военных

30.04.2021 11:04

В мире
Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса
#коронавирус #прививка #Словакия
Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса

30.04.2021 10:41

В мире