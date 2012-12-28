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390
сегодня, 12:41
4

«Третий день сидим в жару без воды»

Жители улицы Минской жалуются, что коммунальщики лишь принимают заявку за заявкой, а течь устранять не спешат.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Минской, которые рассказали, что в жару уже трое суток сидят без холодной воды. Речь идет о домах №№ 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63 на улице Минской.

- На наши обращения операторы РВК «Липецк» отвечают, что заявка принята, но никаких работ на месте аварии не происходят, - жалуются жильцы.

По их словам, сотрудники «Росводоканала» ссылаются на утечку воды на улице Юрия Смирнова, о которой мы писали вчера. Никто не хочет видеть явную нестыковку: вода из-за сломанной колонки разлилась в субботу, а жители Минской испытывает неудобства с пятницы.

- Вода к нам поступает через другую ветку, - утверждают жители злополучных домов, - Наша ветка идёт через ТЦ «Весна», Ледовый комплекс. Как раз возле Ледового дворца спорта сейчас разлилось целое озеро – видимо, там и произошла утечка. Но на месте никто не работает.
Порыв
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Рвк-водолаз
6 минут назад
Ждите
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Сегодня Троица
26 минут назад
Работать грех.
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держитесь
54 минуты назад
все силы брошены на другое.придет время может сделают.
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Дмитрий
сегодня, 12:55
Еще очень часто отключаю свет.
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