Общество
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сегодня, 12:41
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«Третий день сидим в жару без воды»
Жители улицы Минской жалуются, что коммунальщики лишь принимают заявку за заявкой, а течь устранять не спешат.
- На наши обращения операторы РВК «Липецк» отвечают, что заявка принята, но никаких работ на месте аварии не происходят, - жалуются жильцы.
По их словам, сотрудники «Росводоканала» ссылаются на утечку воды на улице Юрия Смирнова, о которой мы писали вчера. Никто не хочет видеть явную нестыковку: вода из-за сломанной колонки разлилась в субботу, а жители Минской испытывает неудобства с пятницы.
- Вода к нам поступает через другую ветку, - утверждают жители злополучных домов, - Наша ветка идёт через ТЦ «Весна», Ледовый комплекс. Как раз возле Ледового дворца спорта сейчас разлилось целое озеро – видимо, там и произошла утечка. Но на месте никто не работает.
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