Происшествия
32 минуты назад
В СНТ «Металлург-5» сгорело несколько строений
Возможная причина — оставленный без внимания костер.
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Пожар вспыхнул 2 мая около 16.00 в СНТ «Металлург-5» рядом с лесом в Липецком районе.
Как сообщают очевидцы, огонь начала распространяться от костра по сухой траве и перекинулся на несколько построек.
На место выезжали пожарные из села Донское.
Как сообщают очевидцы, огонь начала распространяться от костра по сухой траве и перекинулся на несколько построек.
На место выезжали пожарные из села Донское.
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