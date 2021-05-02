В СНТ «Металлург-5» сгорело несколько строений

Возможная причина — оставленный без внимания костер.

Пожар вспыхнул 2 мая около 16.00 в СНТ «Металлург-5» рядом с лесом в Липецком районе.Как сообщают очевидцы, огонь начала распространяться от костра по сухой траве и перекинулся на несколько построек.На место выезжали пожарные из села Донское.