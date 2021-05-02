Происшествия

32 минуты назад

В СНТ «Металлург-5» сгорело несколько строений

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#пожар #
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Возможная причина — оставленный без внимания костер.

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Пожар вспыхнул 2 мая около 16.00 в СНТ «Металлург-5» рядом с лесом в Липецком районе.

Как сообщают очевидцы, огонь начала распространяться от костра по сухой траве и перекинулся на несколько построек.

На место выезжали пожарные из села Донское. 

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#пожар #
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Комментарии (1)

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007

9 минут назад
На фото будки какие-то, где строения?
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