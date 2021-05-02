Общество

25 минут назад

В Матырском водохранилище серфингист запутался в браконьерских сетях

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#серфинг #ГПСС
В Матырском водохранилище серфингист запутался в браконьерских сетях

Спасатели не дали ему утонуть. 

30 апреля в 15:07 часов спасателям поступил сигнал о тонущем серфингисте на Матырском водохранилище, сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области.

На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Матырского водохранилища и межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №2 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области.

По прибытию  водные спасатели обнаружили, что серфингист запутался в сетях при катании, его освободили и доставили на берег. Оказание медицинской помощи мужчине не потребовалось.
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#серфинг #ГПСС

Комментарии (1)

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Бп

17 минут назад
И это в нерестовый запрет, под носом у рыбнадзора. Наконец то, может теперь обратят внимание на пробоему. Пожалуйста, напишите, как вы узнали чтоиэто сети браконьерские, а не рыбнадзора? И напишите пожалуйста, кого из рыбнадзора наказали, ведь это они не справляются с обязанностями, их ошибка могла стоить жизни.
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