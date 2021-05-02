В Матырском водохранилище серфингист запутался в браконьерских сетях

Спасатели не дали ему утонуть.

30 апреля в 15:07 часов спасателям поступил сигнал о тонущем серфингисте на Матырском водохранилище, сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области.



На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Матырского водохранилища и межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №2 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области.



По прибытию водные спасатели обнаружили, что серфингист запутался в сетях при катании, его освободили и доставили на берег. Оказание медицинской помощи мужчине не потребовалось.