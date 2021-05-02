27 минут назад
Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе
Ситуация там "характеризуется как стабильная", сообщили в погранведомстве Киргизии
"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе "характеризуется как стабильная", за прошедшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".
"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме", - подчеркивается в сообщении.