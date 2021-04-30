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Новое о коронавирусе к 30 апреля: ученые объяснили, почему пропадает вкус у больных COVID-19

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#коронавирус
Новое о коронавирусе к 30 апреля: ученые объяснили, почему пропадает вкус у больных COVID-19

Американские ученые выяснили – у пациентов с COVID-19 вирус может проникать в организм через фермент ACE2, который содержится во вкусовых рецепторах на языке.  

Ученые из Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган изучили, почему при заболевании COVID-19 у людей пропадает чувство вкуса. Они обнаружили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Это означает, по мнению ученых, что при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены – поэтому при COVID-19 люди часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений. Результаты их исследований опубликованы на сайте bioRxiv, сообщает РИА Новости.  

В ходе исследования эксперты проанализировали несколько тысяч вкусовых рецепторов человека и обнаружили фермент ACE2 — точку входа для коронавируса. Ученые сравнивали ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. Так, они взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во время заражения она информировала об изменениях вкусовых ощущений, а также о том, что не чувствовала сладость шоколада и вкуса карри. При осмотре у нее было зафиксировано увеличение размеров языка и покраснение в области его основания. Детальные исследования подтвердили присутствие РНК вируса SARS-CoV-2 во вкусовых луковицах. При повторном осмотре через шесть месяцев состояние областей вкусовых клеток улучшилось — это совпало с восстановлением у пациентки вкусовых ощущений. Исследователи отмечают, что репликации вируса во вкусовых рецепторах могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19. 

«Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после COVID-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе», — говорится в статье. 

Как полагают исследователи, полученная информация о том, что COVID-19 проникает в организм через рецепторы, может помочь в разработке методов лечения людей, у которых после коронавирусной инфекции потеря вкуса или вкусовые изменения сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления. 

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 150 795 289 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 171 011 человек, вылечились 120 531 369 заразившихся. В России выявлено более 4,79 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании, к ним присоединилась Италия. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Колумбии, Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Румынии, Филиппинах.  

 
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Житель

56 минут назад
Лучше бы исследовали как вернуть обратно вкусовые качества и запахи. Полгода скоро будит как пропали. Немного запахи вернулись, а вкуса нету вообще
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