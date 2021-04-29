44 минуты назад
Жителя Хакасии повторно осудили за убийство годовалого внука
В конце января 2019 года в Хакассии пожилая супружеская пара, приглядывающая за годовалым внуком, убила мешавшего спать кричащего ребенка. Бабушка придушила, а дедушка бросил в растопленную печь.
Жестокое убийство в хакасской деревне Харой с населением около 150 человек потрясло всю страну. В конце января 2019 года 47-летний Миягашев с женой Жанной приглядывали за годовалым внуком — об этом их попросила дочь. Ближе к ночи 29 января малыш громко расплакался и не давал подвыпившим супругам уснуть.
Бабушка ребенка сдавила ему горло пальцами. Спустя пару минут тот замолчал и перестал двигаться. Полагая, что младенец мертв, женщина передала его мужу, а сама спокойно легла спать. Вместо того, чтобы оказать первую помощь и вызвать врачей, глава семейства бросил внука в печь. Обгоревшие останки его мать обнаружила на следующий день, когда вернулась из гостей.
В СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Но обвинение предъявили лишь Александру, так как судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила из-за воздействия высоких температур. Жанна отделалась статьей "Покушение на убийство". Впрочем, от СИЗО это ее не спасло — по решению суда обоих супругов на время следствия арестовали.
На допросах супруги валили вину друг на друга, но потом во всем сознались и пошли на сотрудничество. К прежней "тактике" вернулись в зале суда — громкий процесс стартовал осенью 2019 года. Мужчина утверждал, что с ребенком расправилась жена, а та перекладывала ответственность на мужа.
По словам местных жителей, из-за хронического алкоголизма у Миягашева были проблемы с психикой — пьяным он вел себя агрессивно и неадекватно. Но судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемый действовал вполне осознанно. Как и его жена.
Жанна тоже пьянствовала и нигде не работала. Неудивительно, что у следователей возникли вопросы к тем, кто закрывал глаза на асоциальный образ жизни семьи.
"С 2009 года они состояли на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Но в 2016 году их сняли с учета как исправившихся. Хотя ничего не изменилось", - пояснили в региональном СК РФ.
Кроме взрослой дочери, с Миягашевыми жил несовершеннолетний сын. Следствие считает, что семья — неблагополучная, это было очевидно. Налицо преступная небрежность органов профилактики. Ребенка надо было забрать. Все это вылилось в уголовное дело по статье 293 УК "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
В январе 2020 года Верховный суд Хакасии признал супругов виновными и приговорил Жанну к 9 годам колонии общего режима. Александра приговорили к 15 годам строгого режима, хотя статья "Убийство малолетнего" предусматривает пожизненное лишение свободы.
"При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств. В том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления каждым из подсудимых, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также психическое расстройство Миягашева, не исключающее его вменяемости", - говорилось в вердикте.
Отягчающим обстоятельством было алкогольное опьянение.
Миягашевы сочли обвинительный приговор слишком строгим и подали апелляцию. В мае 2020 года вышестоящая инстанция оставила решение Жанне в силе, а вот ее мужу статью УК переквалифицировали на менее тяжкую — 109-ю, часть 1-ю: "Причинение смерти по неосторожности".
Судья решил, что убивать внука Александр не хотел, а в печку бросил, поскольку счел ребенка мертвым. В итоге срок уменьшили в 10 раз — полтора года колонии.
Столько преступник уже отсидел в СИЗО, поэтому 22 мая он вышел на свободу и вернулся в Харой. По словам местных жителей, вел он себя нормально, никто его не боялся, а некоторые люди даже просили его пасти коров, и тот любезно соглашался.
Но в Сети все возмутились. Опубликовали сотни гневных комментариев в адрес судьи, приводили в пример гораздо более суровые приговоры за менее тяжкие преступления, в частности небольшие кражи.
В итоге Генпрокуратура обжаловала вердикт, и в конце декабря дело направили на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз в Верховный суд России.
Процесс затянулся на 4 месяца, и лишь в апреле Миягашева вновь признали виновным в убийстве с особой жестокостью и повторно отправили за решетку. За основу взяли первый срок — 15 лет колонии строгого режима.