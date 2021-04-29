Новое о коронавирусе к 29 апреля: австралийские ученые нашли антитела к коронавирусу у альпак

Ученые из австралийского института Медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл установили, что организм альпак может вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам.

Австралийские ученые из института Медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл выяснили, что организм альпака способен вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Они смогли идентифицировать нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки, говорится в сообщении научной организации – об этом сообщает «РБК». Данное открытие по мнению ученых может помочь в создании нового препарата от COVID-19.



Так, во время проведения доклинических испытаний группе альпак ввели синтетическую, неинфекционную часть «шипового» белка коронавируса SARS-CoV-2. Он не вызывает у животных болезней, но при этом провоцирует появление антител. Ученые установили, что в организме альпака в ответ на инфекцию естественным путем формируются крошечные иммунные белки-нанотела, которые блокируют человеческие коронавирусы. Нанотела представляют собой миниатюрные антитела – они в 10 раз меньше обычных антител. При том, нанотела оказались способны блокировать как SARS-CoV-2, так и его ранний вариант SARS-CoV. Нанотела альпака также способны бороться с известными мутациями коронавируса.



Затем ученые извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства разных типов нанотел в лаборатории. После этого они выбрали те, которые лучше всего связываются с белком спайка. Из двух наиболее подходящих вариантов ученые создали микс и проверили в доклинических моделях, насколько он способен блокировать SARS-CoV-2 от попадания в клетки и может ли снизить вирусную нагрузку.



Чтобы продолжить изучение, ученые должны извлечь последовательности генов, кодирующих нужные нанотела. Затем их используют для производства миллионов типов нанотел в лаборатории, из которых специалисты выберут наиболее подходящие для человека. Эксперты предлагают использовать смеси нанотел и человеческих антител – такие составы по их мнению могут быть полезны в борьбе с возникновением мутационной устойчивости коронавируса. «Нанотела могут стать альтернативой традиционным методам лечения COVID-19 антителами», - отмечается в сообщении.



Тяжелую форму COVIDF-19 связали с дефицитом двух веществ в организме



Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с недостатком двух веществ в организме — витаминов группы В, в частности В12, а также железа. Такое мнение озвучила диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха в беседе с Lenta.ru.



«При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зачастую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его способность противостоять инфекции», — сказала диетолог.



Врач добавила, что у людей с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, почечная недостаточность, ожирение, проблемы с сердцем коронавирус может протекать тяжелее ввиду общей ослабленности организма и снижения резервных и адаптивных способностей. Однако принимать даже витамины без назначения врача может быть опасным для здоровья. Все вопросы касательно приема медикаментов и добавок нужно обсуждать со своим лечащим врачом.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 149 968 290 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 157 343 человек, вылечились 119 791 857 заразившихся. В России выявлено более 4,78 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Колумбии, Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Румынии, Филиппинах.

