Гарантирующие поставщики возобновили отключение жилья липчан за долги

В новом году энергетики уже обесточили почти тысячу квартир и домов неплательщиков. Энергетики пояснили: электроэнергия для всех потребителей региона закупается ежедневно. Рейды по должникам помогают возвращать средства, необходимые для ее оплаты.

С января 2021 года липчанам вновь отключают электричество за долги: действие моратория, введенного для поддержки жителей в связи с коронавирусом, прекратилось.

Сегодня более 60 тысяч жителей области не платят вовремя или в полном объеме за предоставленную им электроэнергию. Общая сумма задолженности таких граждан почти 600 млн рублей. Энергетики вынуждены направлять уведомления о введении ограничения и в качестве крайней меры – ограничивать поставку коммунального ресурса.

Процедура ограничения проводится следующим образом: должник уведомляется о скором отключении. Текст соответствующего уведомления с датой ограничения размещается в квитанции. Адрес должника включается в график на ограничение подачи электроэнергии. При неоплате долга до даты ограничения поставка электричества прекращается. После завершения процедуры составляется соответствующий акт и на приборе учета наклеивается пломба.

Заявки на ограничение формируются автоматически. Часть должников оплачивают долг сразу, как только получают уведомление об ограничении. Так, не дожидаясь прихода электриков, долг погасили 1,5 тысячи липчан. Введение санкции помогло вернуть неплатежей за электроэнергию на общую сумму более 3 млн рублей.

Уже в первом квартале этого года бригады электриков выходили в рейд на ограничение должников в многоквартирных домах по 2167 адресам. Ежедневно отключали десятки должников. Всего за этот период по городу и области обесточено 390 квартир и 468 частных домов должников.

До 2 тысяч квартир липчан в графике на отключение от электросетей в мае. Останутся без света не только те, кто накопил долги за потребленную электроэнергию, но и те, кто самостоятельно подключился к электросетям и пытается бесплатно получить услугу. Выяснить, пользуется ли должник электроэнергией после отключения, помогают проверки, на которых устанавливают, что пломба нарушена. Самовольное подключение к электрическим сетям и пользование ресурсом после ограничения – незаконное действие, которое грозит должнику также штрафом до 15 тысяч рублей, при повторном подключении – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме отключения электроэнергии и штрафов к неплательщикам применяются и другие меры воздействия: начисление пени, взыскание долга через суд, наложение ареста на имущество и банковские счета, удержание суммы долга из зарплаты, запрет на выезд из страны.

Для возобновления подачи электроэнергии недостаточно погасить задолженность. Должникам дополнительно придется оплатить 3 тысячи рублей за работу бригады по ограничению и подключению электричества. Электроэнергию вернут в дом только после полной оплаты.

Чтобы не остаться без света, нужно просто вовремя пополнить свой счет в Личном кабинете Клиента lkk.lesk.ru и lkk.noviten.ru . В мобильной версии кабинета оплата стала возможна сразу по нескольким адресам без дополнительной авторизации и без комиссии. Сервис доступен 24 часа. Платежи зачисляются на счет напрямую без задержек и потерь. Чтобы не оказаться в должниках, передавайте показания не позднее 26 числа и оплачивайте квитанции – каждый месяц.

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