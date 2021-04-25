Спорт

14 минут назад

Первую путёвку на Олимпиаду принесла Липецкой области яхтсменка, которая живёт и тренируется в Питере

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#Олимпиада #Парусный спорт #Екатерина Зюзина
Первую путёвку на Олимпиаду принесла Липецкой области яхтсменка, которая живёт и тренируется в Питере

Тем не менее, в регионе убеждены, что Екатерина Зюзина является «нашей спортсменкой».

25-летняя липчанка Екатерина Зюзина гарантировала себе участие в XXXII летних Олимпийских Играх, которые пройдут будущим летом в Токио.

Зюзина успешно завершила своё выступление в квалификационной регате па парусному спорту в классе лодок «Лазер-Радиал», которая завершилась вчера в португальском Виламуре. Екатерина оказалась далека от призовых мест, и в итоге заняла 27-ю строчку итогового протокола, но среди россиянок её результат стал лучшим, поэтому по правилам Всероссийского отбора представлять российских спортсменов в главном старте четырёхлетия предстоит именно ей.

Ранее в июле 2019 года Зюзина в чемпионате мира в японском Сакаиминато принесла России олимпийскую лицензию, но дело в том, что путёвка не является именной и за неё ближе к Играм разгорелась борьба между российскими яхтсменками.

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Екатерина Зюзина прошла многоступенчатый отбор
Фото Всероcсийской федерации гребного спорта

Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) определила два старта, по итогам которых лицензию отдадут сильнейшему: регату в Виламуре и чемпионат Европы-2021, который в мае должен был пройти в Болгарии. Но Евро отменили, поэтому судьба путевки целиком и полностью решалась в португальской акватории.

Екатерина довольно уверенно начала главный отборочный старт: в первых четырёх заездах она приходила к финишу третьей среди всех 89 участниц. Затем результаты упали, а в заключительной 12-й гонке она и вовсе пришла к финишу 37-й, что сказалось на итоговом положении в регате, но самое главное – конкурентки её не догнали.

Главной преследовательницей Зюзиной была Мария Кислухина – уроженка Владивостока, представляющая одновременно родной регион, Санкт-Петербург и ЦСКА.

У Кислухиной, напротив, не задался старт регаты – в первом заезде 44-е место, но затем она стала прибавлять. В восьмом заезде Мария вообще стала победительницей, ещё один раз пришла к финишу второй. Но по общему зачёте ей не хватило до Зюзиной чуть-чуть: уроженка Приморья финишировала 29-й – всего на две позиции ниже Екатерины…

Другие соотечественницы оказались ещё дальше: представляющие Санкт-Петербург Екатерина Берёза и Валерия Ломатченко заняли соответственно 64-е и 66-е место. Победительницей в общем зачёте регаты стала Анна-Мария Риндом из Дании, второй оказалась Жозефина Олсон из Швеции, третьей – японка Манами Дои.

Включение Екатерины Зюзиной в олимпийскую команду-2021 подтвердил GOROD48 и её отец директор Центра спортивной подготовки Липецкой области (ЦСП ЛО, бывшая ШВСМ) Александр Зюзин.

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Папа Екатерины Александр Зюзин (слева) в 2004 году выступал на Олимпиаде в Афинах в соревнованиях по академической гребле. Теперь Липецкой области появилась первая династия «олимпиоников»

Самый тонкий момент – так зазываемое спортивное гражданство Зюзиной. Дело в том, что она давным-давно живёт и тренируется в Санкт-Петербурге, выступает за яхт-клуб «Крестовский остров», её тренером числится питерский специалист Сергей Крутских.

Но Александр Зюзин заметил, что, во-первых, в России сложно найти спортсмена, который не пользовался бы так называемым параллельным зачётом, т.е. возможностью выступать за два и более региона (у конкурентки Кислухиной их аж три! - прим.GOROD48).

- Во вторых, Екатерина получает стипендию от Липецкой области, регион вкладывает и другие средства в её подготовку, - продолжает Зюзин, - В третьих, лодку, на которой она пробилась на Олимпиаду, в прошлом году приобрёл и подарил ей Новолипецкий металлургический комбинат. Так что она с полным основанием может продолжать считаться липецкой яхтсменкой, тем более что наш регион указан напротив её фамилии в протоколах всех главных турниров. В век глобализации это не новость, когда несколько субъектов федерации сообща готовят одного спортсмена.

Олимпиада-2021 пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она была перенесена на год из-за мировой пандемии COVID.

От Липецкой области на участие в главных стартах планеты претендуют ещё представители стендовой стрельбу, в частности, Дарья Семьянова (упражнение «трап») и Антон Астахов («скит»). Их судьба решится в мае и будет зависеть от результата на Кубке России в Воронеже.
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#Олимпиада #Парусный спорт #Екатерина Зюзина

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