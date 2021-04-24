Спорт

сегодня, 11:38

Из волейбольного «Липецка» побежали игроки

3 557
#Волейбол #ВК «Липецк»
2
Из волейбольного «Липецка» побежали игроки

Первой на выход оказалась волейболистка сборной Азербайджана, за ней потянулись остальные. 

Волейбольный клуб «Липецк» объявил о расставании с одним из ключевых игроков связующей Кристиной Ягуповой.

Ягупова появилась в команде в 2019 году, помогла ей выйти в Суперлигу, а в минувшем сезоне в элитном дивизионе, несмотря на то, что ее главная задача – пасовать, а не проводить атаки, набрала 52 очка (15 атака, 19 подача, 19 блок). Кроме того, 25-летняя волейболистка входит в сборную Азербайджана, принимала участие в отборочных играх к Олимпиаде в Токио.

Ни сама волейболистка, ни её представители пока не сообщают, в какую команду перейдёт Кристина, заявив только, что это будет клуб российской Суперлиги.

Напомним, что в завершившемся сезоне дебютантки из Липецка произвели фурор в главном дивизионе страны, с ходу заняв 7-е место и пробившись в плей-офф, в котором уступили команде Николая Карполя «Уралочке» из Екатеринбурга. До «Финала шести» оставался один шаг…

Один шаг мог бы отделять «Липецк» и от того, чтобы сделать команду, которая в будущем сезоне решала бы еще более сложные задачи. Но, судя по всему, начался обратный процесс. Как нам стало известно, покинет команду и выступающая в ней с 2017 года доигровщица Владислава Коржова, которая тоже нашла себе другой вариант в сильнейшем дивизионе страны.

Уходят арендованные волейболистки: Мария Воногова вернётся в Екатеринбург, а Мария Боговская – в Краснодар. Не будет в команде Екатерины Ениной, теряет Липецк и одну из самых перспективных волейболисток юную Викторию Демидову (2005 г.р.), которая в этом году в составе сборной России стала чемпионкой Европы среди волейболисток до 17 лет и в свои годы здорово дебютировала в Суперлиге. Она вернётся в Москву.

Под вопросом и будущее пропустившей концовку сезона из-за травмы центральной блокирующей сборной Украины Светланы Дорсман. Источник GOROD48 в клубе охарактеризовал ситуацию так: «девяносто девять процентов, что уйдёт».

3 557
#Волейбол #ВК «Липецк»
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Валан

17 минут назад
решил на бадминтон сделать ставку
ответить

Санитар

38 минут назад
Чужого нам не надо. Своих бы не распустить.
ответить

Ну а вы что думали

42 минуты назад
Зарплату то не платят, на Тойоты, бордюрчики и пластмассовые столбики деньги есть, а на спорт нету
ответить

Еще в рубрике

Липчане стали призёрами чемпионата России по древнейшему единоборству мира
#панкратион
Липчане стали призёрами чемпионата России по древнейшему единоборству мира

сегодня, 11:34

Спорт
Знаменитый липецкий педагог и в 72 года продолжает всех побеждать на татами
#Дзюдо #ветераны #Николай Климанов
5
Знаменитый липецкий педагог и в 72 года продолжает всех побеждать на татами

сегодня, 11:30

Спорт
Победа «Металлурга» в Химках получилась очень скромной
#футбол #«Металлург»
11
Победа «Металлурга» в Химках получилась очень скромной

вчера, 17:16

Спорт
Наследник славной династии в 13 лет стал призёром первенства России по борьбе
#греко-римская борьба #СШОР №9 #Шкарины
4
Наследник славной династии в 13 лет стал призёром первенства России по борьбе

вчера, 17:08

Спорт
Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу
#мотокросс
9
Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу

22.04.2021 16:15

Спорт
«Металлургу» в Новомосковске хватило трёх голов
#футбол #«Металлург»
5
«Металлургу» в Новомосковске хватило трёх голов

11.04.2021 18:19

Спорт