Из волейбольного «Липецка» побежали игроки

Первой на выход оказалась волейболистка сборной Азербайджана, за ней потянулись остальные.

Волейбольный клуб «Липецк» объявил о расставании с одним из ключевых игроков связующей Кристиной Ягуповой.

Ягупова появилась в команде в 2019 году, помогла ей выйти в Суперлигу, а в минувшем сезоне в элитном дивизионе, несмотря на то, что ее главная задача – пасовать, а не проводить атаки, набрала 52 очка (15 атака, 19 подача, 19 блок). Кроме того, 25-летняя волейболистка входит в сборную Азербайджана, принимала участие в отборочных играх к Олимпиаде в Токио.

Ни сама волейболистка, ни её представители пока не сообщают, в какую команду перейдёт Кристина, заявив только, что это будет клуб российской Суперлиги.

Напомним, что в завершившемся сезоне дебютантки из Липецка произвели фурор в главном дивизионе страны, с ходу заняв 7-е место и пробившись в плей-офф, в котором уступили команде Николая Карполя «Уралочке» из Екатеринбурга . До «Финала шести» оставался один шаг…

Один шаг мог бы отделять «Липецк» и от того, чтобы сделать команду, которая в будущем сезоне решала бы еще более сложные задачи. Но, судя по всему, начался обратный процесс. Как нам стало известно, покинет команду и выступающая в ней с 2017 года доигровщица Владислава Коржова, которая тоже нашла себе другой вариант в сильнейшем дивизионе страны.

Уходят арендованные волейболистки: Мария Воногова вернётся в Екатеринбург, а Мария Боговская – в Краснодар. Не будет в команде Екатерины Ениной, теряет Липецк и одну из самых перспективных волейболисток юную Викторию Демидову (2005 г.р.), которая в этом году в составе сборной России стала чемпионкой Европы среди волейболисток до 17 лет и в свои годы здорово дебютировала в Суперлиге. Она вернётся в Москву.

Под вопросом и будущее пропустившей концовку сезона из-за травмы центральной блокирующей сборной Украины Светланы Дорсман. Источник GOROD48 в клубе охарактеризовал ситуацию так: «девяносто девять процентов, что уйдёт».