Знаменитый липецкий педагог и в 72 года продолжает всех побеждать на татами

Николай Климанов выиграл очередной титул чемпиона России по дзюдо

Неувядающий Николай Климанов и в 72 года не просто выходит на татами, а продолжает одерживать победы.



В сочинском спортивном комплексе «Юность» прошёл чемпионат России по дзюдо среди мастеров (ветеранов). Климанов выступал среди спортсменов старше 65 лет, при этом большинство участников были моложе.



Но несгибаемый Николай Васильевич не оставил шансов своим соперникам, проведя две победных схватки с Геннадием Шубниковым из города Чусовой Пермского края и Михаилом Маркеловым из Сочи.



В результате – очередная «золотая» медаль чемпионата страны!



Николай Климанов известен многим по длительной работе в Липецком государственном педагогическом университете (институте), где он тыл одним из любимых преподавателей наверное у тысяч студентов. Как спортсмен, побеждал на ветеранских чемпионатах не только России, но и Европы и мира.



Так же в Сочи «серебряную» медаль выиграл липчанин Сергей Жеребцов (35-39 лет, до 98 кг), «бронзовые» награды получили представители возрастной группы 45-49 лет Дмитрий Биркин из Липецка (79 кг) и ельчанин Сергей Белоусов (98 кг).





