54 минуты назад
Курс рубля резко взлетел на фоне сообщений об отводе российских войск
Курс рубля по отношению к иностранным валютам резко вырос после заявления министра обороны Сергея Шойгу о начале отвода российских войск с Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, - заявил министр обороны 22 апреля в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. - В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах".
Шойгу поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".
Он приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. "До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - заявил Шойгу на совещании в Крыму.
После этих сообщений курс доллара опустился до 75,65 рубля, потеряв 1,26%, а евро — до 91,21 рубля, что на 1% меньше, чем в начале дня. Индексы Мосбиржи и РТС также растут — на 0,7 и почти 2% соответственно, отыгрывая падение накануне, - передает Lenta.ru.
Геополитические риски в последний месяц оставались одним из самых негативных факторов для рубля. Поводом для них считали обострение ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Их руководство и Киев обвиняли друг друга в провокациях, на этом фоне Россия начала стягивать войска к границам региона.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее накануне, рассматривали как возможность для громких решений относительно региона, но он в своей речи не коснулся проблемы. Такая риторика положительно сказалась на курсе рубля сразу после выступления.