Липчанку обманули при покупке в интернет-магазине

Женщина заплатила 4059 рублей, но ничего не получила.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку поступило заявление липчанки о мошенничестве.



Женщина купила два жилета на одном из интернет-сайтов за 4059 рублей 60 копеек, и 5 декабря прошлого года оплатила и забрала посылку на почте. Но в коробке она не обнаружила товара, а попытки связаться с администрацией интернет-магазина по размещенным на сайте телефонам остались безрезультатными. Как позже оказалось, в интернете полно откликов на недобросовестного интернет-продавца.



Но в возбуждении уголовного дела полицией было отказано. С таким решением не согласился прокурор района, который отменил необоснованное постановление.



По результатам дополнительной проверки 19 апреля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

