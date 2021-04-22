Происшествия

сегодня, 14:55

Липчанку обманули при покупке в интернет-магазине

2 981
#мошенничество
1
Липчанку обманули при покупке в интернет-магазине

Женщина заплатила 4059 рублей, но ничего не получила.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку поступило заявление липчанки о мошенничестве.

Женщина купила два жилета на одном из интернет-сайтов за 4059 рублей 60 копеек, и 5 декабря прошлого года оплатила и забрала посылку на почте. Но в коробке она не обнаружила товара, а попытки связаться с администрацией интернет-магазина по размещенным на сайте телефонам остались безрезультатными. Как позже оказалось, в интернете полно откликов на недобросовестного интернет-продавца.

Но в возбуждении уголовного дела полицией было отказано. С таким решением не согласился прокурор района, который отменил необоснованное постановление.

По результатам дополнительной проверки 19 апреля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
2 981
#мошенничество
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Повезло

35 минут назад
Решила кое-что уточнить и позвонила, а телефон не отвечает. И сайт оказался "пустой". Поняла, что это мошенники. И не стала оплачивать. И замучили смс, чтоб оплатила, потом угрозы коллекторами. Потерпела и всё кончилось. Надо проверять, чтоб отзывы были...
ответить

Товарищ Саахов

53 минуты назад
Менты отказные лепят направо и налево.... Вот это работëнка.....
ответить

Еще в рубрике

Мошенники отправили ельчанке дешевое неглиже и мятую бумагу
#мошенничество #интернет
Мошенники отправили ельчанке дешевое неглиже и мятую бумагу

7 минут назад

Происшествия
У экс-чиновника требуют через суд возвращения полученной взятки
#взятка
7
У экс-чиновника требуют через суд возвращения полученной взятки

сегодня, 14:27

Происшествия
Ревнивица воткнула нож мужу в живот
#ревность #угроза убийством
4
Ревнивица воткнула нож мужу в живот

сегодня, 13:54

Происшествия
«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей
#мошенничество
8
«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей

сегодня, 13:25

Происшествия
Экс-чиновница Росздравнадзора назвала взятку лечением зубов тестированием медицинской техники
#взятка
15
Экс-чиновница Росздравнадзора назвала взятку лечением зубов тестированием медицинской техники

сегодня, 13:06

Происшествия
На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов
#ДТП
8
На задержанного на улице Московской водителя «пятёрки» составили сразу 9 протоколов

сегодня, 10:27

Происшествия