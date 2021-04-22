«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей

57-летний мужчина стал жертвой классической схемы мошенничества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на уловки мошенников попался 57-летний житель Данкова. 15 апреля с 12.00 до 17.00 ему на мобильный телефон поступило несколько звонков от имени «службы безопасности банка».







Сначала мужчине сообщили о снятии денежных средств с его карты и оформлении кредита, и чтобы приостановить эти действия, данковчанину навязали ещё один кредит. В результате многочисленных телефонных переговоров и манипуляций с картой потерпевший перевёл мошенникам в общей сложности 614 тысяч рублей — это были и собственные средства, и заёмные.