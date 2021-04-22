Происшествия

сегодня, 13:25

«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей

4 648
#мошенничество
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«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей

57-летний мужчина стал жертвой классической схемы мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 апреля в полицию обратился мужчина, который поверил представившимся ему сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и под предлогом оказания помощи в приостановке снятия денег с его банковской карты перевёл на счета мошенников 614 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на уловки мошенников попался 57-летний житель Данкова. 15 апреля с 12.00 до 17.00 ему на мобильный телефон поступило несколько звонков от имени «службы безопасности банка».

Сначала мужчине сообщили о снятии денежных средств с его карты и оформлении кредита, и чтобы приостановить эти действия, данковчанину навязали ещё один кредит. В результате многочисленных телефонных переговоров и манипуляций с картой потерпевший перевёл мошенникам в общей сложности 614 тысяч рублей — это были и собственные средства, и заёмные.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Добавим, что в тот же день в регионе было совершено ещё одно мошенничество: пенсионерка, которой позвонили, представившись сотрудниками Росздравнадзора, лишилась 588 500 рублей.
4 648
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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63551

12 минут назад
Каждый день одно и тоже, объясните откуда столько денег у "недолеких" людей ?
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цирк

44 минуты назад
надеюсь этот чувак работает в админисрации ,ведь у кого могут быть такие деньжища-149 проц
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А.

54 минуты назад
А деньги вернёт? Или это станет "зарплатой" мошенника? Распоряжаться строго после отсидки.
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Владимир

сегодня, 13:50
Уж, сколько раз твердили миру... Нисколько не жаль таких "дятлов"! Если голова на семь восьмых деревянная - это к доктору пора...
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