Происшествия
сегодня, 13:25
«Cлужба безопасности банка» обманула данковчанина на 614 тысяч рублей
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57-летний мужчина стал жертвой классической схемы мошенничества.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 апреля в полицию обратился мужчина, который поверил представившимся ему сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и под предлогом оказания помощи в приостановке снятия денег с его банковской карты перевёл на счета мошенников 614 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Добавим, что в тот же день в регионе было совершено ещё одно мошенничество: пенсионерка, которой позвонили, представившись сотрудниками Росздравнадзора, лишилась 588 500 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на уловки мошенников попался 57-летний житель Данкова. 15 апреля с 12.00 до 17.00 ему на мобильный телефон поступило несколько звонков от имени «службы безопасности банка».
Сначала мужчине сообщили о снятии денежных средств с его карты и оформлении кредита, и чтобы приостановить эти действия, данковчанину навязали ещё один кредит. В результате многочисленных телефонных переговоров и манипуляций с картой потерпевший перевёл мошенникам в общей сложности 614 тысяч рублей — это были и собственные средства, и заёмные.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Добавим, что в тот же день в регионе было совершено ещё одно мошенничество: пенсионерка, которой позвонили, представившись сотрудниками Росздравнадзора, лишилась 588 500 рублей.
4 648
63551
цирк
А.
Владимир