Мошенники под видом Росздравнадзора обманули липчанку на 588 500 рублей

Женщине обещали кэшбэк за новые лекарства.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 58-летняя липчанка пострадала от мошенников, которые позвонили ей под видом сотрудников Росздравнадзора.



Сначала у женщины поинтересовались, какими препаратами и биологическими добавками она пользуется. Выяснив в ходе опроса проблемные точки в организме липчанки, женщине сообщили, что есть более эффективнее инновационные препараты, за покупку которых можно получить кэшбэк, поскольку эти лекарства представляют собой инновационные научные разработки.



С 6 по 15 апреля липчанке регулярно звонили «из Росздравнадзора» под видом заботы о здоровье населения и подбирали всё новые и новые лекарства под разные виды заболеваний, за которые впоследствии полагались компенсационные выплаты.



В надежде потом вернуть потраченные на препараты деньги, женщина в общей сложности перевела мошенникам 588 500 рублей, но потом всё же опомнилась и поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.