Происшествия

25 минут назад

Мошенники под видом Росздравнадзора обманули липчанку на 588 500 рублей

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#мошенничество
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Мошенники под видом Росздравнадзора обманули липчанку на 588 500 рублей

Женщине обещали кэшбэк за новые лекарства.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 58-летняя липчанка пострадала от мошенников, которые позвонили ей под видом сотрудников Росздравнадзора.

Сначала у женщины поинтересовались, какими препаратами и биологическими добавками она пользуется. Выяснив в ходе опроса проблемные точки в организме липчанки, женщине сообщили, что есть более эффективнее инновационные препараты, за покупку которых можно получить кэшбэк, поскольку эти лекарства представляют собой инновационные научные разработки.

С 6 по 15 апреля липчанке регулярно звонили «из Росздравнадзора» под видом заботы о здоровье населения и подбирали всё новые и новые лекарства под разные виды заболеваний, за которые впоследствии полагались компенсационные выплаты.

В надежде потом вернуть потраченные на препараты деньги, женщина в общей сложности перевела мошенникам 588 500 рублей, но потом всё же опомнилась и поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.
1 268
#мошенничество
2

Комментарии (1)

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911

16 минут назад
Дураков не надо учить. Они необучаемы. Зато платёжеспособны.
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